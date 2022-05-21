В РФ рассмотрят возможность обмена Медведчука на бойцов "Азова" – российский переговорщик

Член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий заявил, что в Москве намерены изучить вопрос возможности обмена задержанного в Украине пророссийского депутата Виктора Медведчука на эвакуированных с Азовстали защитников Мариуполя. Об этом Слуцкий сказал на пресс-конференции во временно оккупированном Донецке, отвечая на вопрос пропагандистского ресурса Интерфакс.

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"Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на азовцев. Не мы – ЛДПР (Слуцкий – глава фракции ЛДПР в нелегитимной Госдуме РФ. – Ред.), а те люди в Москве, которые имеют такие полномочия", – сказал он.

27 апреля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле "не идет речь" об обмене Медведчука на украинских военнослужащих, заблокированных в Мариуполе.

20 мая Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки сообщило, что с Азовстали, вероятно, вышли около 1700 украинских военных, но часть защитников города остаются на заводе.

Вадим Ребрина

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