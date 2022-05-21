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В РФ рассмотрят возможность обмена Медведчука на бойцов "Азова" – российский переговорщик

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2022, 19:30
В РФ рассмотрят возможность обмена Медведчука на бойцов
Бойцы с Азовстали (фото – AP Photo, Alexei Alexandrov)

Член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий заявил, что в Москве намерены изучить вопрос возможности обмена задержанного в Украине пророссийского депутата Виктора Медведчука на эвакуированных с Азовстали защитников Мариуполя. Об этом Слуцкий сказал на пресс-конференции во временно оккупированном Донецке, отвечая на вопрос пропагандистского ресурса Интерфакс.

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"Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на азовцев. Не мы – ЛДПР (Слуцкий – глава фракции ЛДПР в нелегитимной Госдуме РФ. – Ред.), а те люди в Москве, которые имеют такие полномочия", – сказал он.

  • 27 апреля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле "не идет речь" об обмене Медведчука на украинских военнослужащих, заблокированных в Мариуполе.
  • 20 мая Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки сообщило, что с Азовстали, вероятно, вышли около 1700 украинских военных, но часть защитников города остаются на заводе.
Вадим Ребрина
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полк азов виктор медведчук азовсталь леонид слуцкий
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