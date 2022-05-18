В Пентагоне похвалили защитников Мариуполя: Они смогли долго продержаться, герои

Спикер Пентагона Джон Кирби согласен, что защитники Мариуполя – герои, они долго продержались под российскими ударами. Об этом он заявил на брифинге.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кирби не стал в деталях комментировать ситуацию в Мариуполе, лишь отметив, что украинское Минобороны заявило – боевая задача защитников города завершена.

"Весьма похвально, как долго они были в состоянии продержаться. А президент Зеленский назвал их героями. Думаю, мы все с этим согласимся", – сказал он об украинских защитниках.

Читайте также: В Госдуме РФ хотят запретить обмен "азовцев". Маляр ответила – это внутренняя пропаганда

Он отметил, что Мариуполь – важный порт на юге Донбасса, и у россиян все еще есть намерения окружить украинские силы на востоке и оккупировать территории. Однако им это не удалось, на Донбассе идут бои.

"Как говорят в Пентагоне, идет кинетическое сражение. Там еще много чего происходит, и украинцы по-прежнему оказывают очень упорное сопротивление в городах и селах по всему Донбассу", – подытожил Кирби.

Читайте также: Билецкий призвал не комментировать и не оценивать происходящее на Азовстали: видео

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.