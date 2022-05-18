UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Пентагоне похвалили защитников Мариуполя: Они смогли долго продержаться, герои

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2022, 09:28
В Пентагоне похвалили защитников Мариуполя: Они смогли долго продержаться, герои - Фото
Джон Кирби (фото - ЕРА)

Спикер Пентагона Джон Кирби согласен, что защитники Мариуполя – герои, они долго продержались под российскими ударами. Об этом он заявил на брифинге.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кирби не стал в деталях комментировать ситуацию в Мариуполе, лишь отметив, что украинское Минобороны заявило – боевая задача защитников города завершена.

"Весьма похвально, как долго они были в состоянии продержаться. А президент Зеленский назвал их героями. Думаю, мы все с этим согласимся", – сказал он об украинских защитниках.

Читайте также: В Госдуме РФ хотят запретить обмен "азовцев". Маляр ответила – это внутренняя пропаганда

Он отметил, что Мариуполь – важный порт на юге Донбасса, и у россиян все еще есть намерения окружить украинские силы на востоке и оккупировать территории. Однако им это не удалось, на Донбассе идут бои.

"Как говорят в Пентагоне, идет кинетическое сражение. Там еще много чего происходит, и украинцы по-прежнему оказывают очень упорное сопротивление в городах и селах по всему Донбассу", – подытожил Кирби.

Читайте также: Билецкий призвал не комментировать и не оценивать происходящее на Азовстали: видео

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон мариуполь Азов азовсталь джон кирби
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 