В Пентагоне похвалили защитников Мариуполя: Они смогли долго продержаться, герои
Спикер Пентагона Джон Кирби согласен, что защитники Мариуполя – герои, они долго продержались под российскими ударами. Об этом он заявил на брифинге.
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Кирби не стал в деталях комментировать ситуацию в Мариуполе, лишь отметив, что украинское Минобороны заявило – боевая задача защитников города завершена.
"Весьма похвально, как долго они были в состоянии продержаться. А президент Зеленский назвал их героями. Думаю, мы все с этим согласимся", – сказал он об украинских защитниках.
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Он отметил, что Мариуполь – важный порт на юге Донбасса, и у россиян все еще есть намерения окружить украинские силы на востоке и оккупировать территории. Однако им это не удалось, на Донбассе идут бои.
"Как говорят в Пентагоне, идет кинетическое сражение. Там еще много чего происходит, и украинцы по-прежнему оказывают очень упорное сопротивление в городах и селах по всему Донбассу", – подытожил Кирби.
- 16 мая в Генштабе ВСУ заявили, что с мариупольской Азовстали вывезли в ОРДЛО 53 тяжелораненых и еще 211 военных. Там заверили, что всех военных обменяют.
- Министр реинтеграции Ирина Верещук заверила, что раненых защитников Азовстали обменяют, когда стабилизируется их состояние. Зеленский заявил, что в эвакуации защитников Азовстали участвуют влиятельные международные посредники.
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