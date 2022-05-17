Резников: Защитники Мариуполя выполнили свой приказ. Новый – сохранить свои жизни

Защитники Мариуполя выполнили приказ по обороне Мариуполя, и теперь у них новый приказ: сохранить свои жизни. Об этом заявил министр обороны Алесей Резников в эфире телеканала Дом.

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Глава Минобороны подчеркнул, что главная цель военного руководства Украины сегодня – сохранить жизни и свободу гарнизона Мариуполь, в состав которого входят морпехи, Территориальная оборона, Нацполиция, пограничники, Нацгвардия и полк "Азов".

"Они свой приказ сдержать группировку до 20 000 российских захватчиков и не пустить их дальше… Они этот приказ выполнили, они все герои, у них сейчас новый приказ: сберечь свои жизни. Они нужны Украине. Это главное", – заявил Резников.

Министр обороны подчеркнул, что защитники Мариуполя оттянули на себя силы российских оккупантов, которые могли быть применены на других направлениях, в том числе, на Киевском.

По словам Резникова, сегодня процесс эвакуации происходит при посредничестве ООН и Красного Креста.

Он также рассказал, что месяц назад общался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом о возможной экстракции защитников Мариуполя, но российский диктатор Владимир Путин в итоге отказал Эрдогану. Потому, комментируя обращение семей защитников Мариуполя к президенту Китая, Резников сказал, что "субъектность Китая в данном случае мало что решит".

Вчера в Генштабе ВСУ заявили, что с Азовстали вывезли в ОРДЛО 53 тяжелораненых и еще 211 военных. Там заверили, что всех военных обменяют.

Сегодня в нелегитимной Госдуме РФ предложили запретить обмен защитников Мариуполя на российских военнопленных. Замминистра обороны Анна Маляр уверяет, что это заявления для внутренней пропаганды, и переговоры продолжаются.

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Оксана Житнюк

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