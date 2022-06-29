Украина вернула из плена 95 защитников Азовстали – ГУР
29.06.2022, 17:36
Защитники Азовстали (фото - ЕРА)
Украина вернула из плена 95 защитников завода Азовсталь в Мариуполе, в том числе 43 бойцов полка Нацгвардии "Азов". Всего в рамках нового обмена из плена вернулись 144 украинских военных, передает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.
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