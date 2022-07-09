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Мариуполь: Россияне восстанавливают порт и размещают склады в жилых кварталах – Андрющенко

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2022, 10:54
Мариуполь: Россияне восстанавливают порт и размещают склады в жилых кварталах – Андрющенко - Фото
Разрушенный Мариуполь (Фото - EPA)

Российские оккупанты в Мариуполе разместили два склада боеприпасов прямо посреди жилой застройки. Об этом сообщил в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

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Андрющенко написал, что "подтверждено расположение двух складов боеприпасов оккупантов в жилых кварталах".

Он советует мариупольцам, которых оккупанты пытаются использовать как "живой щит", срочно эвакуироваться или временно выбрать другое место проживания "с учетом военной ситуации и мощностей HIMARS".

СПРАВКА. М142 HIMARS – американская многофункциональная ракетная установка, которая способна бить залпом из шести ракет или одной оперативно-тактической ракетой. Украине поставили снаряды GMLRS, которые летят на 70 км, что в два раза больше диапазона действия 155-мм гаубицы М777. Ракеты ATACMS, которыми HIMARS способны стрелять на 300+ км, Вашингтон пока не дает. Украина пообещала не бить с помощью HIMARS вглубь России.

Андрющенко также написал, что 8 июля в Приморский район Мариуполя прибыли пять больших автобусов с военными РФ. Такая ротация, по его мнению, указывает на усиление охраны порта для организации на его территории российской военно-транспортного узла.

  • 8 июля Андрющенко написал, что оккупанты полностью остановили водоснабжение в Мариуполе.
Сергей Бережной
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мариуполь временно оккупированные территории
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