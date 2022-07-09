Мариуполь: Россияне восстанавливают порт и размещают склады в жилых кварталах – Андрющенко

Российские оккупанты в Мариуполе разместили два склада боеприпасов прямо посреди жилой застройки. Об этом сообщил в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Андрющенко написал, что "подтверждено расположение двух складов боеприпасов оккупантов в жилых кварталах".

Он советует мариупольцам, которых оккупанты пытаются использовать как "живой щит", срочно эвакуироваться или временно выбрать другое место проживания "с учетом военной ситуации и мощностей HIMARS".

СПРАВКА. М142 HIMARS – американская многофункциональная ракетная установка, которая способна бить залпом из шести ракет или одной оперативно-тактической ракетой. Украине поставили снаряды GMLRS, которые летят на 70 км, что в два раза больше диапазона действия 155-мм гаубицы М777. Ракеты ATACMS, которыми HIMARS способны стрелять на 300+ км, Вашингтон пока не дает. Украина пообещала не бить с помощью HIMARS вглубь России.

Андрющенко также написал, что 8 июля в Приморский район Мариуполя прибыли пять больших автобусов с военными РФ. Такая ротация, по его мнению, указывает на усиление охраны порта для организации на его территории российской военно-транспортного узла.

8 июля Андрющенко написал, что оккупанты полностью остановили водоснабжение в Мариуполе.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.