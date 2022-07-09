Мариуполь: Россияне восстанавливают порт и размещают склады в жилых кварталах – Андрющенко
Российские оккупанты в Мариуполе разместили два склада боеприпасов прямо посреди жилой застройки. Об этом сообщил в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.
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Андрющенко написал, что "подтверждено расположение двух складов боеприпасов оккупантов в жилых кварталах".
Он советует мариупольцам, которых оккупанты пытаются использовать как "живой щит", срочно эвакуироваться или временно выбрать другое место проживания "с учетом военной ситуации и мощностей HIMARS".
Андрющенко также написал, что 8 июля в Приморский район Мариуполя прибыли пять больших автобусов с военными РФ. Такая ротация, по его мнению, указывает на усиление охраны порта для организации на его территории российской военно-транспортного узла.
- 8 июля Андрющенко написал, что оккупанты полностью остановили водоснабжение в Мариуполе.
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