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Оккупанты полностью отключили воду в Мариуполе. Люди начинают протестовать — советник мэра

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 19:30
Оккупанты полностью отключили воду в Мариуполе. Люди начинают протестовать — советник мэра - Фото
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Оккупанты полностью остановили водоснабжение в Мариуполе. По информации советника мэра города Петра Андрющенко, электросети не выдержали жары. Жители Кальмиусского района собрались в одной из школ с требованием срочного решения проблемы с питьевой водой, сообщил он.

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По словам Андрющенко, из-за обесточивания невозможна работа даже одной насосной.

"Как город будет выживать без воды в такую жару – вопрос без ответа", – написал он.

Оккупанты, по словам советника мэра, признали, что восстановление водоснабжения в Левобережном районе Мариуполя невозможно из-за повреждения водовода российскими бомбами. Большинство коммуникаций невозможно возобновить, а строительство новых требует лет, отметил Андрющенко.

8 июля в микрорайоне Волонтеровка Кальмиусского района люди собрались в школе с требованием срочного решения проблемы с питьевой водой, электричеством и транспортным сообщением. Около 3 000 человек и не менее 200 детей остаются отрезанными от минимальных базовых условий существования.

По информации чиновника, протестное собрание состоялось после смерти посреди улицы двух пенсионеров, пытавшихся в жару преодолеть километры из Волонтеровки в центр района.

"Местные оккупационные власти попытались кормить "завтраками", но в итоге просто сбежали под защитой российских автоматчиков. Люди брошены на произвол", – написал Андрющенко.

  • Директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан опасается, что из-за разрушенной системы водоснабжения в Мариуполе возможно распространение инфекционных заболеваний, включая холеру.
Вадим Ребрина
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водоснабжение мариуполь петр андрющенко
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