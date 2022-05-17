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ВОЗ опасается, что в оккупированном Мариуполе есть угроза распространения холеры

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2022, 23:02
ВОЗ опасается, что в оккупированном Мариуполе есть угроза распространения холеры - Фото
Мариуполь (Фото: ЕРА)

Директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан опасается, что из-за разрушенной системы водоснабжения в Мариуполе возможно распространение инфекционных заболеваний, включая холеру. 

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"Мы получили информацию от неправительственных организаций, работающих там, что в Мариуполе на улицах просто болото и канализационная вода смешивается с питьевой. Это огромная опасность распространения многих инфекций, включая холеру. Мы помним, что до 2011 года были случаи холеры в Мариуполе, и мы готовимся", – сказала Ницан на пресс-конференции в Киеве, передает Радио Свобода. 

По словам Ницан, водоснабжение в Мариуполе "частично восстановлено", но многие трубопроводы разрушены. 

ВОЗ готовит противохолерные комплекты и вакцины, а также сотрудничает с другими неправительственными организациями для помощи жителям на оккупированной территории. 

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Роман Брыль
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ВОЗ мариуполь холера Дорит Ницан
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