ВОЗ опасается, что в оккупированном Мариуполе есть угроза распространения холеры

Директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан опасается, что из-за разрушенной системы водоснабжения в Мариуполе возможно распространение инфекционных заболеваний, включая холеру.

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"Мы получили информацию от неправительственных организаций, работающих там, что в Мариуполе на улицах просто болото и канализационная вода смешивается с питьевой. Это огромная опасность распространения многих инфекций, включая холеру. Мы помним, что до 2011 года были случаи холеры в Мариуполе, и мы готовимся", – сказала Ницан на пресс-конференции в Киеве, передает Радио Свобода.

По словам Ницан, водоснабжение в Мариуполе "частично восстановлено", но многие трубопроводы разрушены.

ВОЗ готовит противохолерные комплекты и вакцины, а также сотрудничает с другими неправительственными организациями для помощи жителям на оккупированной территории.

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Роман Брыль

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