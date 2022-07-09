"Мариуполь мстит". В результате двух взрывов в Мариуполе погибли минимум трое оккупантов

Во временно оккупированном Мариуполе при разминировании погибли как минимум трое российских военных. Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко.

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Первый взрыв раздался в 5:56 в районе ММК им. Ильича. Оккупанты не сообщают о причинах, но, по данным Андрющенко, взрыв произошел во время разминирования.

"Еще один горячий привет передал оккупантам от нашего Героического Гарнизона Мариуполя. Криворукое разминирование отправило трех российских саперов сразу в труппу Кобзона", – написал советник мэра.

В 12:30 прогремел еще один взрыв. В этот раз в районе Азовстали. Одновременно на территории завода возник пожар. Российские военные окружили район.

Предварительно, по данным Андрющенко, среди оккупантов есть пострадавшие. "Ждем подтверждения. Но в любом случае новость можно назвать хорошей. Мариуполь мстит", – написал он.

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Вадим Ребрина

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