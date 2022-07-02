Госпогранслужба показала видео с вернувшимся из плена пограничником Павлом Пиковцом, который воевал в Мариуполе. Военнослужащий рассказал, что к тем, кто был на Азовстали, российские оккупанты относились "по-другому" и смотрели на них, "как на воинов".

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Он рассказал, что о нахождении в плену хочется забыть, как о страшном сне. Однако, по словам пограничника, он не может сказать, что со стороны россиян были какие-то пытки.

"К нам – тем, кто был на Азовстали, – как-то относились по-другому. То ли они нас уважали, то ли боялись. Я не знаю. Но на нас они смотрели, как на воинов", – сказал военнослужащий.

29 июня Украина вернула из плена 144 украинских военных, среди них 95 защитников завода "Азовсталь" в Мариуполе. Среди освобожденных – 23 офицера и 69 военных сержантского и старшинского состава.

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