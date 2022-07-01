Тайра о нахождении в плену у россиян: Держали в Донецком СИЗО, отношение было ужасным

Украинский парамедик Юлия "Тайра" Паевская рассказала о российском плене, из которого ее недавно освободили по обмену. Об этом она сообщила в интервью Deutsche Welle.

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По ее словам, отношение оккупантов в плену было ужасным, они не дали каких-либо комфортных для женщины вещей.

"В чем я была - это один комплект белья, одни штаны, кроссовки и немного одежды, и все. Все остальное у меня отобрали, у меня ничего не было. Мне не предоставили ни телефонной связи, ни медицинской помощи. Однажды позже фельдшер мне помогла, и это было очень достойно, но один раз. Я не буду говорить о пытках и психологическом давлении, хотя оно было страшным, пока не завершится следствие", – сказала Паевская.

Она заявила, что ее держали в Донецком СИЗО, где осталось очень много украинских пленных.

"Кормят более или менее, умереть от голода не получится. Но в последнюю неделю нам даже мыла не дали. В камере 22 женщины, камера три на шесть метров, десять коек. У остальных также не было никакой информации о семьях и детях. Их психологическое состояние было просто ужасным. Но большинство из них держались очень достойно", – отметила Тайра.

17 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Паевскую освободили из плена российских оккупантов.

18 июня она записала видеообращение.

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Дмитрий Гриниченко

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