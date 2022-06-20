Напоминают концлагерь. Тайра рассказала об условиях в российском плену

Украинский парамедик Юлия "Тайра" Паевская рассказала, что условия содержания в российском плену напоминают концлагерь. Об этом она написала в Facebook.

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"Пока я не буду постить селфи. Извините. Мой вес сейчас около 50 кг. Я слишком истощена и выгляжу ужасно. Но обо мне заботятся лучшие врачи и скоро я вернусь в строй", – написала она.

Тайра еще раз поблагодарила за обмен, "который был, бесспорно, чудом Господним".

"Больше всего мне больно за судьбу парней и девушек, сидящих в застенках врага, – когда ты там, кажется, что надежды нет, и Украина уже не существует как государство. Необходимо добиться, чтобы все пленные были защищены международной конвенцией по правам человека, потому что когда мы там – мы совершенно бесправны, как рабы", – написала Паевская.

Она рассказала, что оккупанты не передают пленным передач, не предоставляют медпомощь и не дают информации о семье.

"Условия содержания напоминают концлагерь, и я бы не очень удивилась, очутившись однажды в газенвагене. И я не шучу, к сожалению", – написала Тайра.

"И это только малый процент происходящего в каменных мешках за линией столкновения. Эта тема болезненна и остра. Все пленные должны быть освобождены. Необходимо разработать систему контроля и алгоритм обмена", – добавила она, пообещав скоро "вернуться в строй".

17 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Паевскую освободили из плена российских оккупантов.

18 июня она записала видеообращение.

Вадим Ребрина

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