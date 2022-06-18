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"Я всегда верила, что все именно так и будет". Появилось видео с освобожденной Тайрой

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 21:35
Скриншот с видео

В эфире телемарафона показали видео с освобожденным из российского плена украинским парамедиком Юлией "Тайрой" Паевской.

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"Я благодарю президента Владимира Зеленского за организацию этого обмена. Я всегда верила, что все именно так и будет. И все, кто находится сейчас по ту сторону, знают, что все получится, и все мы будем дома, как дома сейчас я. Спасибо!" – сказала Паевская.

Вчера Зеленский сообщил, что Паевскую освободили из плена российских оккупантов.

Во время Майдана "Тайра" была медиком, помогая пострадавшим участникам Революции достоинства.

С начала российско-украинской войны 2014 года преподавала тактическую медицину в проектах "Народный резервист" и "Защита патриотов". Преподавала на полигоне и базах добровольцев, а потом – на фронте. Сначала действовала самостоятельно как парамедик. Постепенно на фронте собралась команда для эвакуации "Ангелы Тайры".

За годы войны научила около 8 000 человек, спасла более 500 бойцов ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения 2022 года участвовала в сопротивлении. 16 марта 2022 попала в плен к российским оккупантам.

Вадим Ребрина
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Тайра Юлия Паевская
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