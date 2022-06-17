Парамедика Юлию "Тайру" Паевскую освободили из плена – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что парамедика Юлию "Тайру" Паевскую освободили из плена российских оккупантов. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

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"Сегодня уже могу сообщить об этом: удалось освободить из плена "Тайру", украинского парамедика Юлию Паевскую. Я благодарен всем, кто работал на этот результат. "Тайра" уже дома. Будем работать и дальше, чтобы забрать всех", – сказал президент.

Во время Майдана "Тайра" была медиком, помогая пострадавшим участникам Революции достоинства.

С начала российско-украинской войны 2014 года преподавала тактическую медицину в проектах "Народный резервист" и "Защита патриотов". Преподавала на полигоне и базах добровольцев, а потом – на фронте. Сначала действовала самостоятельно как парамедик. Постепенно на фронте собралась команда для эвакуации "Ангелы Тайры".

За годы войны научила около 8 000 человек, спасла более 500 бойцов ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения 2022 года участвовала в сопротивлении. 16 марта 2022 попала в плен к российским оккупантам.

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Вадим Ребрина

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