UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Парамедика Юлию "Тайру" Паевскую освободили из плена – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 21:39
Парамедика Юлию
Скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский сообщил, что парамедика Юлию "Тайру" Паевскую освободили из плена российских оккупантов. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сегодня уже могу сообщить об этом: удалось освободить из плена "Тайру", украинского парамедика Юлию Паевскую. Я благодарен всем, кто работал на этот результат. "Тайра" уже дома. Будем работать и дальше, чтобы забрать всех", – сказал президент.

Во время Майдана "Тайра" была медиком, помогая пострадавшим участникам Революции достоинства.

С начала российско-украинской войны 2014 года преподавала тактическую медицину в проектах "Народный резервист" и "Защита патриотов". Преподавала на полигоне и базах добровольцев, а потом – на фронте. Сначала действовала самостоятельно как парамедик. Постепенно на фронте собралась команда для эвакуации "Ангелы Тайры".

За годы войны научила около 8 000 человек, спасла более 500 бойцов ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения 2022 года участвовала в сопротивлении. 16 марта 2022 попала в плен к российским оккупантам.

Читайте также: Российские оккупанты решили убить в плену воевавших за Украину двух британцев и марокканца

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Тайра Владимир Зеленский Юлия Паевская
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 