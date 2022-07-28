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Разведка Польши нашла пять фильтрационных лагерей в оккупированных городах Украины: адреса

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 02:50
Разведка Польши нашла пять фильтрационных лагерей в оккупированных городах Украины: адреса - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

С началом агрессии против Украины Россия начала строить сеть тюрем и фильтрационных лагерей, в которые массово отправляют украинцев. Польские спецслужбы сообщают, что выявили пять таких лагерей на временно оккупированной территории Украины.

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Как отмечаются, в лагерях украинцев "проверяют", потом тех, кто прошел проверку насильно перевозят в Россию, где часто принудительно вербуют в российскую армию и отправляют на фронт. Людей, которые сопротивляются оккупантам, подвергают пыткам.

Сообщается, что репрессивный аппарат, направленный против украинского общества, россияне организовали на базе системы тюрем, расположенных на оккупированных территориях Украины. Они используют бывшие здания местных украинских властей, в частности полиции и Государственной миграционной службы. В регионах, где россияне не успели приспособить захваченные в результате агрессии здания, организуются фильтрационные пункты в виде палаточных городков.

Польские спецслужбы установили места, где расположены фильтрационные лагеря российских оккупантов, и опубликовали их адреса и координаты. 

- Донецк, ул. Аксакова, 56 (47.96960292660311, 37.80558685460816)

Разведка Польши нашла пять фильтрационных лагерей в оккупированных городах Украины: адреса

- Докучаевск, ул. Независимости Украины, 19 (47.743853337074576, 37.67403324854076)

Разведка Польши нашла пять фильтрационных лагерей в оккупированных городах Украины: адреса

- Мангуш, ул. Титова 63 (47.05664649250909, 37.310947454816244)

Разведка Польши нашла пять фильтрационных лагерей в оккупированных городах Украины: адреса

- Новоазовск, ул. Коммунаров 69 (47.115471, 38.085307)

Разведка Польши нашла пять фильтрационных лагерей в оккупированных городах Украины: адреса

- Старобешево, ул. Паши Ангелиной, 30 (47.751219, 38.031166)

Разведка Польши нашла пять фильтрационных лагерей в оккупированных городах Украины: адреса

По данным польской разведки, процесс фильтрации и проверки задержанных украинцев длится от нескольких часов до нескольких дней. За это время проходят допросы ФСБ, проводится анализ конфискованных вещей, в том числе носителей информации, и даже активность в социальных сетях. Россияне проверяют, есть ли на телах задержанных следы драк и даже какие у них татуировки. Если кто-то вызывает хоть тень подозрения, он становится объектом репрессий, которые могут закончиться смертью. Страшная участь ожидает и тех, кто после "положительной проверки" получает приказ сражаться в рядах агрессора.

Система, построенная Россией, работает в массовом масштабе. Оценочные данные: как сообщают польские спецслужбы, показывают, что на сегодняшний день более 1,5 миллиона украинцев (в том числе тысячи детей) были отправлены в тюрьмы и фильтрационные лагеря, большинство из которых были впоследствии насильно отправлены в Россию.

  • 13 июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия должна немедленно прекратить процедуры фильтрации украинцев на временно оккупированных территориях.

Читайте также: Оккупанты принудительно вывезли в Россию уже два миллиона украинцев – Зеленский

Наталия Медведева
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польша военные преступления депортация фильтрация
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