Оккупанты принудительно вывезли в Россию уже два миллиона украинцев – Зеленский

Российские оккупанты вывезли на территорию РФ два миллиона украинцев. Среди них — несколько сот тысяч детей. Об этом в своем обращении к участникам конференции "Азиатское лидерство" в Сеуле сказал президент Владимир Зеленский.

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"Просто представьте это количество – два миллиона человек. Столько наших людей уже вывезено в Россию. Несколько сот тысяч детей", – сказал он.

Зеленский отметил, что точных цифр сейчас никто не знает – всех увезенных людей лишают средств связи, отбирают документы, запугивают и пытаются развезти по отдаленным районам России, чтобы им было максимально сложно возвращаться в Украину.

Также президент подчеркнул, что Россия создала так называемые фильтрационные лагеря, через которые заставляет проходить украинцев на оккупированных территориях.

"Десятки тысяч людей там остаются. Молодые женщины там исчезают. Думаю, все вы понимаете, что с ними там происходит", – сказал Зеленский.

США обнаружили по меньшей мере 18 фильтрационных лагерей, через которые проходят уезжающие в Россию украинцы.

Сейм Литвы признал вывоз украинцев в Россию депортацией украинского народа и призвал международное сообщество последовать их примеру.

Вадим Ребрина

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