UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Литва признала вывоз украинцев в Россию депортацией украинского народа

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2022, 14:53
Литва признала вывоз украинцев в Россию депортацией украинского народа - Фото
Сейм Литвы (Фото - lrs.lt)

Сейм Литвы признал вывоз украинцев в Россию депортацией украинского народа и призвал международное сообщество последовать их примеру. Об этом сообщает Delfi.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сейм своей резолюцией признал, что принудительный вывоз населения в Россию или на временно оккупированные Россией территории являются депортацией украинского народа.

"От агрессивной России, было ли это 80 лет тому назад, или сегодня, мы, увы, не можем ожидать ничего нового – происходят те же самые преступления против человечности, высылки, проводится такая политика и военная агрессия, которая может привести отдельные страны, а, вероятно, и целые регионы к возможному голоду или другим страшным вещам", — отметила одна из инициаторов резолюции Радвиле Моркунайте-Микуленене из Консервативной партии Литвы.

В резолюции говорится, что более миллиона гражданских были принудительно депортированы в Россию или на подконтрольные ей территории, чтобы "уничтожить украинскую идентичность", подчеркивается, что среди них было и 200 000 детей.

  • Литва признала войну России против Украины геноцидом украинского народа, а Россию – страной, поддерживающей и осуществляющей терроризм.

Читайте также: Украинцев вывозят в Россию, ОРДЛО, Беларусь. Как вернуться домой: карта, опыт, советы

Мария Макуха
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война литва депортация Радвиле Моркунайте-Микуленене
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 