Литва признала вывоз украинцев в Россию депортацией украинского народа

Сейм Литвы признал вывоз украинцев в Россию депортацией украинского народа и призвал международное сообщество последовать их примеру. Об этом сообщает Delfi.

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Сейм своей резолюцией признал, что принудительный вывоз населения в Россию или на временно оккупированные Россией территории являются депортацией украинского народа.

"От агрессивной России, было ли это 80 лет тому назад, или сегодня, мы, увы, не можем ожидать ничего нового – происходят те же самые преступления против человечности, высылки, проводится такая политика и военная агрессия, которая может привести отдельные страны, а, вероятно, и целые регионы к возможному голоду или другим страшным вещам", — отметила одна из инициаторов резолюции Радвиле Моркунайте-Микуленене из Консервативной партии Литвы.

В резолюции говорится, что более миллиона гражданских были принудительно депортированы в Россию или на подконтрольные ей территории, чтобы "уничтожить украинскую идентичность", подчеркивается, что среди них было и 200 000 детей.

Литва признала войну России против Украины геноцидом украинского народа, а Россию – страной, поддерживающей и осуществляющей терроризм.

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Мария Макуха

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