"Путин продолжает дело Сталина". Сейм Литвы признал террористические действия РФ геноцидом

Сейм Литвы единогласно поддержал резолюцию, которой признал войну России против Украины геноцидом украинского народа, а Россию – страной, поддерживающей и осуществляющей терроризм. Об этом сообщается на сайте литовского парламента.

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В принятом сегодня документе Россия, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, названа государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм.

Сейм призвал ООН, Европарламент, ПАСЕ, парламентские ассамблеи ОБСЕ и НАТО, парламенты и правительства иностранных государств признать и преследовать в судебном порядке геноцид, военные преступления и преступления против человечности, совершенные Россией.

"Недаром в резолюции упоминается решение о приравнивании Голодомора к геноциду, показывающая, что Россия не изменилась. Со времен царского правления это было по сути автократическое государство, и Путин продолжает дело Сталина. Тогда начался геноцид. А путинская Россия — это просто реинкарнация советской сталинской России — Советского Союза", — сказал один из инициаторов проекта Паулюс Саударгас.

Депутаты Сейма также выступили за создание специального международного уголовного трибунала для расследования и оценки агрессии РФ и преследования виновных по аналогии Нюрнберга, Токио, Сьерра-Леоне и других спецтрибуналов.

14 апреля Верховная Рада признала действия России геноцидом украинского народа.

21 апреля парламенты Эстонии и Латвии приняли заявления о российской агрессии и военных преступлениях в Украине, признав их геноцидом против украинского народа.

27 апреля парламент Канады единогласно поддержал признание геноцидом зверств России в Украине.

Оксана Житнюк

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