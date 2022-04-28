Парламент Канады единогласно поддержал признание геноцидом зверств России в Украине

27 апреля члены парламента Канады единогласно проголосовали за то, чтобы признать геноцидом зверства России в Украине. Об этом сообщает CTV News.

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Голосование было инициировано после того, как член парламента Хизер Макферсон представила ходатайство о признании Палатой представителей того, что "Российская Федерация совершает акты геноцида против украинского народа".

Депутаты согласились, что существуют явные и достаточные доказательства систематических и массовых военных преступлений против человечности, совершаемых вооруженными силами России под руководством президента Владимира Путина и членов российского парламента.

Эти преступления включают в себя, среди прочего, массовые зверства, систематические случаи умышленных убийств мирных жителей Украины, осквернение трупов, насильственное перемещение украинских детей, пытки, телесные повреждения, психические расстройства и изнасилования.

Международное право определяет геноцид как преднамеренное убийство или причинение иного серьезного вреда с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу.

Ранее премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что термин "геноцид" абсолютно правильно используется для описания действий России. Его комментарии прозвучали на следующий день после того, как президент США Джо Байден использовал этот термин, говоря о вторжении РФ в Украину.

14 апреля Верховная Рада признала действия России геноцидом украинского народа.

21 апреля парламенты Эстонии и Латвии приняли заявления о российской агрессии и военных преступлениях в Украине, признав их геноцидом против украинского народа.

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Наталия Медведева

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