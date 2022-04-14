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Трюдо: Все больше людей называют геноцидом действия России в Украине. И это правильно

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2022, 03:18
Трюдо: Все больше людей называют геноцидом действия России в Украине. И это правильно - Фото
Джастин Трюдо (Скриншот видео)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что согласен с президентом США Джо Байденом, который назвал действия российских оккупантов в Украине геноцидом. Трюдо сделал это заявление во время пресс-конференции в Лавале, штат Квинсленд.

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"Я думаю, как подчеркнул президент Байден, существуют официальные процессы, связанные с определением геноцида, но я считаю абсолютно правильным, что все больше и больше людей говорят и используют слово "геноцид" в отношении того, что делает Россия, что сделал Владимир Путин", – заявил Трюдо журналистам.

Трюдо сказал, что целенаправленные нападения на мирных жителей и больницы, сексуальное насилие против украинского населения и "то, как они нападают на украинскую идентичность и культуру" – все это военные преступления, за которые несет ответственность Путин.

Наталия Медведева
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