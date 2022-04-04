Россия лгала. Трупы гражданских в Буче лежали на улицах неделями во время оккупации – NYT

Анализ спутниковых снимков журналистами The New York Times опровергает заявления России о том, что убийство мирных жителей в Буче, произошло после того, как российские солдаты покинули город. Об этом говорится в материале NYT.

Обзор видео и спутниковых снимков показывает, что многие мирные жители были убиты более трех недель назад, когда российские военные контролировали город.

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На одном видео, снятом членом местного совета 2 апреля, видно множество тел, разбросанных по улице Яблонской в Буче. Спутниковые снимки, предоставленные NYT компанией Maxar Technologies, показывают, что по крайней мере 11 из них находились на улице с 11 марта, когда Россия, по ее собственным словам, оккупировала город.

Чтобы подтвердить, когда появились тела и когда жертвы, вероятно, были убиты, группа визуальных расследований в NYT провела анализ спутниковых снимков до и после оккупации.

На снимках видны темные объекты размером с человеческое тело, появлявшиеся на улице Яблонской в период с 9 по 11 марта. Объекты появляются точно в том же положении, в котором тела были обнаружены после того, как украинские силы вернули Бучу, как видно из кадра от 2 апреля. Дальнейший анализ показывает, что объекты оставались в таком положении более трех недель.

На втором видео, снятом на улице Яблонской, видны еще три тела. Один лежит рядом с велосипедом, другой возле брошенной машины. На спутниковых снимках видно, что брошенные машины и лежащий рядом труп появляются между 20 и 21 марта.

Министерство обороны России отрицает причастность к массовым убийствам гражданских в Буче и утверждает, что тела были недавно выброшены на улицы после того, как "все российские подразделения полностью ушли из Бучи" примерно 30 марта.

4 апреля спутниковые снимки Maxar показали, что братская могила в Буче появилась 10 марта.

Роман Брыль

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