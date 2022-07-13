Россия должна немедленно прекратить фильтрацию в Украине – Блинкен

Россия должна немедленно прекратить процедуры фильтрации украинцев на временно оккупированных территориях. Такой призыв опубликовал в Twitter глава Госдепа США Энтони Блинкен.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Россия должна немедленно прекратить свои систематические "фильтрационные" операции в Украине", – написал он.

Блинкен отметил: ранее сообщалось, что в результате фильтрации исчезли, были задержаны или насильственно депортированы из своих домов примерно до 1,6 млн ни в чем не повинных украинцев, в том числе 260 000 детей.

9 июля представитель США в ОБСЕ заявила, что Соединенные Штаты нашли 18 российских фильтрационных лагерей для украинцев, которые готовили еще до полномасштабного вторжения.

Читайте также: Как проходила фильтрация в Мариуполе: видео унизительной процедуры для людей в оккупации

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.