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Россия должна немедленно прекратить фильтрацию в Украине – Блинкен

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 16:15
Россия должна немедленно прекратить фильтрацию в Украине – Блинкен - Фото
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

Россия должна немедленно прекратить процедуры фильтрации украинцев на временно оккупированных территориях. Такой призыв опубликовал в Twitter глава Госдепа США Энтони Блинкен.

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"Россия должна немедленно прекратить свои систематические "фильтрационные" операции в Украине", – написал он.

Блинкен отметил: ранее сообщалось, что в результате фильтрации исчезли, были задержаны или насильственно депортированы из своих домов примерно до 1,6 млн ни в чем не повинных украинцев, в том числе 260 000 детей.

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Марк Сировой
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концлагеря фильтрация Энтони Блинкен
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