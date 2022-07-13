Россия должна немедленно прекратить фильтрацию в Украине – Блинкен
13.07.2022, 16:15
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)
Россия должна немедленно прекратить процедуры фильтрации украинцев на временно оккупированных территориях. Такой призыв опубликовал в Twitter глава Госдепа США Энтони Блинкен.
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"Россия должна немедленно прекратить свои систематические "фильтрационные" операции в Украине", – написал он.
Блинкен отметил: ранее сообщалось, что в результате фильтрации исчезли, были задержаны или насильственно депортированы из своих домов примерно до 1,6 млн ни в чем не повинных украинцев, в том числе 260 000 детей.
- 9 июля представитель США в ОБСЕ заявила, что Соединенные Штаты нашли 18 российских фильтрационных лагерей для украинцев, которые готовили еще до полномасштабного вторжения.
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