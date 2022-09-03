Лаврову и всей делегации России не дают визы на Генассамблею ООН в США – Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его делегация по-прежнему остаются без виз для поездки в Нью-Йорк на ежегодную Генассамблею ООН через две недели. США игнорируют запрос Москвы выдать визы чиновникам страны-оккупанта, пишет, ссылаясь на письмо постпреда РФ Василия Небензи генсеку ООН Антониу Гутерришу, агентство Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Москва запросила у Вашингтона 56 виз – и пока не получила ни одной.

Посол России в ООН "встревожен", что последние месяцы США "постоянно отказывают во въездных визах" россиянам на различные мероприятия ООН.

В Госдепартаменте на просьбу Reuters прокомментировать это заявили, что информация о визах конфиденциальна, поэтому они не могут обсуждать "отдельные случаи". У госсекретаря Энтони Блинкена добавили, что США "серьезно относятся к своим обязательствам в качестве страны пребывания штаб-квартиры ООН".

Читайте также: Кулеба — Шольцу: Убивать в Украину едут солдаты РФ, а не Путин, и большинство россиян – за

Представитель Госдепа добавил, что заявки на визы нужно подавать "как можно раньше, чтобы обеспечить своевременную обработку", потому что "ежегодно мы обрабатываем сотни виз для делегатов РФ на мероприятиях ООН".

По соглашению о штаб-квартире ООН от 1947 года США обязаны разрешать доступ туда иностранным дипломатам, однако Вашингтон считает, что вправе отказывать в визе по соображениям, например, "безопасности, внешней политики и [угрозы] терроризма".

СПРАВКА. 31 августа главы МИД ЕС . 31 августа главы МИД ЕС приостановили действие соглашения об упрощении визового режима для граждан РФ от 2007 года. Полного запрета на выдачу туристических виз россиянам в ЕС не ввели. Страны ЕС смогут самостоятельно регулировать допуск россиян на свою территорию. Польша, Эстония, Латвия, Литва и Финляндия заявили, что рассматривают возможность запрета на въезд россиянам, если ЕС в целом не сделает этого.

Топ-пропагандист РФ на международной площадке, Небензя просит Гутерриша в письме "еще раз подчеркнуть властям США, что они должны оперативно выдать запрошенные визы всем российским делегатам и сопровождающим лицам, в том числе российским журналистам".

В феврале, сразу после полномасштабного вторжения России в Украину, США ввели санкции против Лаврова за "прямую ответственность за неспровоцированное и незаконное дальнейшее вторжение России в Украину".

Главный дипломат ЕС Боррель высказался против полного запрета россиянам ездить в Европу, невзирая "на любую причину".

Австрия также против визового бана для россиян; там говорят, что граждане РФ якобы "не знают, что их армия творит в Украине".

Португалия не хочет отказываться от туристов РФ: "надо наказать военную машину, не народ", объясняют в Лиссабоне.

В то же время глава МИД Эстонии напомнил миру, что россияне прямо сейчас совершают геноцид украинского народа, и неприемлемо, что они могут ездить в ЕС.

Читайте также: Шмыгаль – европейцам: Нельзя делить россиян на "хороших" и "плохих", нужен полный запрет

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.