Пять стран ЕС планируют ввести запрет на въезд российским туристам – FT
Польша, Эстония, Латвия, Литва и Финляндия заявили, что рассматривают возможность запрета на въезд российским туристам в свои страны, если Евросоюз в целом не сделает этого. Об этом говорится в совместном заявлении стран ЕС, передают FT и Gurdian.
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В совместном заявлении отмечается, что приостановка действующего соглашения об упрощении визовых процедур для граждан РФ является "необходимым первым шагом". Это сделает визы в ЕС более дорогими для российских туристов и отменит крайний срок их выдачи.
При этом, по мнению представителей стран ЕС, нужно резко сократить количество выдаваемых виз, прежде всего туристических, чтобы уменьшить поток граждан РФ в Евросоюз. По их словам, ограничения не должны касаться диссидентов, а также других гуманитарных случаев.
"Пока такие меры не будут приняты на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность введения временных мер на национальном уровне для решения проблем общественной безопасности, связанных с увеличением притока российских граждан через наши границы", — цитирует заявление стран FT.
В частности, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал к запрету въезда граждан РФ в ЕС.
"Время имеет решающее значение, и потеря времени оплачена кровью украинцев", – сообщил глава МИД Эстонии.
Сейчас граждане РФ могут в течение полугода перемещаться по Шенгенской зоне по 90-дневной визе.
- С 18 августа Эстония перестала пускать в страну граждан России, которым выдала ранее визы.
- 14 августа в Польше заявили, что работают над концепцией по ограничению или приостановке выдачи виз гражданам России и представлять ее на встрече глав МИД стран ЕС в Праге.
- 30 августа Латвия решила ввести дополнительные въездные проверки для граждан России и Беларуси.
- Сегодня, 31 августа, главы МИД ЕС приостановили действие соглашения об упрощении визового режима от 2007 года. Полного запрета на выдачу туристических виз россиянам в ЕС не ввели. Боррель также отметил, что страны ЕС смогут самостоятельно регулировать допуск россиян на свою территорию.
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