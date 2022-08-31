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Пять стран ЕС планируют ввести запрет на въезд российским туристам – FT

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 17:19
Пять стран ЕС планируют ввести запрет на въезд российским туристам – FT - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos

Польша, Эстония, Латвия, Литва и Финляндия заявили, что рассматривают возможность запрета на въезд российским туристам в свои страны, если Евросоюз в целом не сделает этого. Об этом говорится в совместном заявлении стран ЕС, передают FT и Gurdian.

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В совместном заявлении отмечается, что приостановка действующего соглашения об упрощении визовых процедур для граждан РФ является "необходимым первым шагом". Это сделает визы в ЕС более дорогими для российских туристов и отменит крайний срок их выдачи.

При этом, по мнению представителей стран ЕС, нужно резко сократить количество выдаваемых виз, прежде всего туристических, чтобы уменьшить поток граждан РФ в Евросоюз. По их словам, ограничения не должны касаться диссидентов, а также других гуманитарных случаев.

"Пока такие меры не будут приняты на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность введения временных мер на национальном уровне для решения проблем общественной безопасности, связанных с увеличением притока российских граждан через наши границы", — цитирует заявление стран FT.

В частности, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал к запрету въезда граждан РФ в ЕС.

"Время имеет решающее значение, и потеря времени оплачена кровью украинцев", – сообщил глава МИД Эстонии.

СПРАВКА. 8 августа 2022-го президент Зеленский призвал ЕС закрыть въезд для всех россиян как минимум до конца ее захватнической войны против Украины. Польша, Латвия, Литва, ЭстонияЧехияФинляндияДания и другие союзники поддержали, против – Венгрия, ФРГ, Франция, Кипр, Испания, Италия, Греция, Португалия, США и Брюссель. Канцлер ФРГ Шольц говорит: "Это война Путина, а не россиян". В МИД ФРГ сообщили, что будут обсуждать ограничения, но не хотят россиян "навсегда списывать". Топ-дипломат ЕС также против, "невзирая "на любую причину".

Сейчас граждане РФ могут в течение полугода перемещаться по Шенгенской зоне по 90-дневной визе.

  • С 18 августа Эстония перестала пускать в страну граждан России, которым выдала ранее визы. 
  • 14 августа в Польше заявили, что работают над концепцией по ограничению или приостановке выдачи виз гражданам России и представлять ее на встрече глав МИД стран ЕС в Праге.
  • 30 августа Латвия решила ввести дополнительные въездные проверки для граждан России и Беларуси.
  • Сегодня, 31 августа, главы МИД ЕС приостановили действие соглашения об упрощении визового режима от 2007 года. Полного запрета на выдачу туристических виз россиянам в ЕС не ввели. Боррель также отметил, что страны ЕС смогут самостоятельно регулировать допуск россиян на свою территорию.

Читайте также: Германия и Франция призвали не запрещать выдачу виз россиянам – "умно использовать рычаг"

Наталия Фреик
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