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Эстония перестала пускать россиян по эстонским визам

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 08:36
Эстония перестала пускать россиян по эстонским визам - Фото
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С 18 августа Эстония перестала пускать в страну граждан России, которым выдала ранее визы. Об этом сообщает ERR.

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В агентстве объясняли, что с этого дня не смогут въехать в страну россияне с туристическими визами, которые получили в консульствах Эстонии. Однако пока еще смогут пересекать границу обладатели виз других стран Шенгенской зоны.

Также отмечается, что с 18 августа в Эстонии ограничена выдача виз россиянам, целью получения которых был туризм, бизнес, спорт или культура.

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс добавил, что с сегодняшнего дня россияне смогут просить о визах в таких случаях:

– чтобы навестить близкого родственника, у которого есть гражданство Эстонии или долгосрочный вид на жительство;

– дипломаты и члены их семей;

– работники, связанные с международными визами;

– лица, которые могут передвигаться на основании права ЕС;

– лица, в отношении которых Эстония считает обоснованной выдачу виз по гуманитарным соображениям.

Ляэнеметс объяснил, что такая санкция необходима, поскольку Россия агрессией против Украины также нападает на европейские ценности и свободы.

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Марк Сировой
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санкции визы туризм эстония россияне
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