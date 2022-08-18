Эстония перестала пускать россиян по эстонским визам
С 18 августа Эстония перестала пускать в страну граждан России, которым выдала ранее визы. Об этом сообщает ERR.
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В агентстве объясняли, что с этого дня не смогут въехать в страну россияне с туристическими визами, которые получили в консульствах Эстонии. Однако пока еще смогут пересекать границу обладатели виз других стран Шенгенской зоны.
Также отмечается, что с 18 августа в Эстонии ограничена выдача виз россиянам, целью получения которых был туризм, бизнес, спорт или культура.
Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс добавил, что с сегодняшнего дня россияне смогут просить о визах в таких случаях:
– чтобы навестить близкого родственника, у которого есть гражданство Эстонии или долгосрочный вид на жительство;
– дипломаты и члены их семей;
– работники, связанные с международными визами;
– лица, которые могут передвигаться на основании права ЕС;
– лица, в отношении которых Эстония считает обоснованной выдачу виз по гуманитарным соображениям.
Ляэнеметс объяснил, что такая санкция необходима, поскольку Россия агрессией против Украины также нападает на европейские ценности и свободы.
- Глава МИД Эстонии считает, что запрет на шенгенские визы для граждан России возможен.
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