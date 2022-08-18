Эстония перестала пускать россиян по эстонским визам

С 18 августа Эстония перестала пускать в страну граждан России, которым выдала ранее визы. Об этом сообщает ERR.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В агентстве объясняли, что с этого дня не смогут въехать в страну россияне с туристическими визами, которые получили в консульствах Эстонии. Однако пока еще смогут пересекать границу обладатели виз других стран Шенгенской зоны.

Также отмечается, что с 18 августа в Эстонии ограничена выдача виз россиянам, целью получения которых был туризм, бизнес, спорт или культура.

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс добавил, что с сегодняшнего дня россияне смогут просить о визах в таких случаях:

– чтобы навестить близкого родственника, у которого есть гражданство Эстонии или долгосрочный вид на жительство;

– дипломаты и члены их семей;

– работники, связанные с международными визами;

– лица, которые могут передвигаться на основании права ЕС;

– лица, в отношении которых Эстония считает обоснованной выдачу виз по гуманитарным соображениям.

Ляэнеметс объяснил, что такая санкция необходима, поскольку Россия агрессией против Украины также нападает на европейские ценности и свободы.

Читайте также: Правительство Эстонии решило убрать советские памятники из общественных мест – премьер

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.