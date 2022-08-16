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Правительство Эстонии решило убрать советские памятники из общественных мест – премьер

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2022, 11:06
Правительство Эстонии решило убрать советские памятники из общественных мест – премьер - Фото
Кая Каллас (фото - ЕРА)

Правительство Эстонии решило убрать советские памятники со всех публичных мест в стране. Об этом написала премьер-министр Эстонии Кая Каллас в Twitter.

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"Мое правительство решило убрать советские памятники из общественных мест по всей Эстонии. Как символы репрессий и советской оккупации они становятся источником нарастания социальной напряженности – в эти времена мы должны свести к минимуму риск для общественного порядка", – написала она.

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Каллас также оставила ссылку на публикацию пресс-службы правительства. Там в частности говорится, что советский танк Т-34 в Нарве уберут и отправят в Эстонский военный музей.

Она подчеркнула, что после начала полномасштабной войны России против Украины, советские военные памятники перестали быть местной проблемой.

"Никто не хочет, чтобы наш воинственный и враждебный сосед разжигал напряженность в нашем доме. Согласно нашей конституции, внутренний мир является центральной ценностью Эстонского государства, а защита внутреннего и внешнего мира является одной из первостепенных задач государства. Мы не позволим России использовать прошлое для нарушения мира в Эстонии", – сказала она.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу подчеркнул, что РФ ведет геноцидную войну против Украины, а эти памятники воздвигнуты в Эстонии, чтобы прославить оккупацию. "Им нет места в нашем общественном пространстве", – подчеркнул Рейнсалу.

Премьер же отметила, что братская могила жертвам Второй мировой войны в Нарве получит нейтральный надгробный знак и останется достойным местом для почтения памяти погибших.  

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Марк Сировой
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