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Эстония прекращает впускать граждан РФ по своим шенгенским визам – но есть исключения

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2022, 15:04
Эстония прекращает впускать граждан РФ по своим шенгенским визам – но есть исключения - Фото
Урмас Рейнсалу (фото – EPA)

Через неделю Эстония начнет применять санкции к гражданам России, которые въезжают в страну по шенгенским визам, выданным Эстонией. Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД Урмас Рейнсалу, пишет Delfi.

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Рейнсалу сказал, что выданные Эстонией россиянам шенгенские визы останутся действительными, но к их владельцам будут применены национальные санкции Эстонии. Это означает, что им не будет разрешен въезд в страну. Решение Эстонии никак не ограничивает въезд владельцев этих виз в другие страны ЕС.

Министр подчеркнул, что это пока касается только виз, выданных именно Эстонией, и что санкции не будут применяться при предъявлении виз, выданных другими странами Шенгенского соглашения. Такой подход диктуется международными обязательствами Эстонии как участника этого соглашения.

Исключения будут делаться для дипломатов; для тех, кто работает в сфере международных перевозок; для тех, чей приезд связан с гуманитарными причинами; для тех, кто посещает живущего в Эстонии родственника; а также для имеющих право на свободное передвижение по ЕС.

Российские студенты, у которых вид на жительство заканчивается раньше, чем срок их обучения, получат продление вида на жительство на год, сказал министр.

  • 10 августа сообщалось, что прекращение выдачи шенгенских виз россиянам может войти в новый, седьмой, пакет санкций Евросоюза против России.
Сергей Бережной
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визы россиянам санкции эстония Урмас Рейнсалу
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