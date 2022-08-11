Эстония прекращает впускать граждан РФ по своим шенгенским визам – но есть исключения

Через неделю Эстония начнет применять санкции к гражданам России, которые въезжают в страну по шенгенским визам, выданным Эстонией. Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД Урмас Рейнсалу, пишет Delfi.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Рейнсалу сказал, что выданные Эстонией россиянам шенгенские визы останутся действительными, но к их владельцам будут применены национальные санкции Эстонии. Это означает, что им не будет разрешен въезд в страну. Решение Эстонии никак не ограничивает въезд владельцев этих виз в другие страны ЕС.

Министр подчеркнул, что это пока касается только виз, выданных именно Эстонией, и что санкции не будут применяться при предъявлении виз, выданных другими странами Шенгенского соглашения. Такой подход диктуется международными обязательствами Эстонии как участника этого соглашения.