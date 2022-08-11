Эстония прекращает впускать граждан РФ по своим шенгенским визам – но есть исключения
Через неделю Эстония начнет применять санкции к гражданам России, которые въезжают в страну по шенгенским визам, выданным Эстонией. Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД Урмас Рейнсалу, пишет Delfi.
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Рейнсалу сказал, что выданные Эстонией россиянам шенгенские визы останутся действительными, но к их владельцам будут применены национальные санкции Эстонии. Это означает, что им не будет разрешен въезд в страну. Решение Эстонии никак не ограничивает въезд владельцев этих виз в другие страны ЕС.
Министр подчеркнул, что это пока касается только виз, выданных именно Эстонией, и что санкции не будут применяться при предъявлении виз, выданных другими странами Шенгенского соглашения. Такой подход диктуется международными обязательствами Эстонии как участника этого соглашения.
Исключения будут делаться для дипломатов; для тех, кто работает в сфере международных перевозок; для тех, чей приезд связан с гуманитарными причинами; для тех, кто посещает живущего в Эстонии родственника; а также для имеющих право на свободное передвижение по ЕС.
Российские студенты, у которых вид на жительство заканчивается раньше, чем срок их обучения, получат продление вида на жительство на год, сказал министр.
- Ранее президент Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть въезд для всех россиян.
- 9 августа Эстония также призвала не выдавать туристические визы россиянам. С таким же призывом выступила и премьер Финляндии.
- 10 августа сообщалось, что прекращение выдачи шенгенских виз россиянам может войти в новый, седьмой, пакет санкций Евросоюза против России.
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