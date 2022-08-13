Балтика становится "внутренним морем НАТО", для флота РФ там свободы не будет – Эстония

После вступления в НАТО Финляндия объединит свои системы береговой обороны с аналогичными системами Эстонии, что даст возможность полностью закрыть выход в Балтийское море для российских военных кораблей. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью финской газете Iltalehti.

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"Нам нужно интегрировать нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет уже перекрывает ширину Финского залива. Это означает, что мы объединяем нашу ПРО и налаживаем обмен всей информацией", – сказал Певкур.

Издание напоминает, что осенью прошлого года Эстония решила приобрести израильские ракеты Blue Spear для борьбы с морскими целями. Дальность полета ракеты составляет 290 км.

На вооружение ВМС Финляндии принята ракетная система для поражения морских целей МТО 85М с дальностью более 100 км.

Максимальная ширина Финского залива составляет 130 км.

Певкур подчеркнул, что интеграция финской и эстонской ПРО позволит при необходимости полностью закрыть Финский залив для военных кораблей РФ.

"С присоединением к Альянсу Швеции и Финляндии, Балтийское море фактически становится внутренним морем НАТО, и это существенно изменит ситуацию по сравнению с сегодняшней", – заявил министр обороны Эстонии.

В июне 30 союзников НАТО подписали для Финляндии и Швеции протоколы о присоединении, теперь нужно, чтобы все члены альянса ратифицировали это решение. Ратификация может длиться до года, она уже одобрена несколькими странами, включая Канаду, Германию, Италию и США.

Сергей Бережной

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