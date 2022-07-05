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В НАТО подписали протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в Альянс

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2022, 13:25
В НАТО подписали протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в Альянс - Фото
Фото - Twitter Миссии Финляндии при НАТО

Сегодня, 5 июля, послы стран-членов НАТО подписали протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в Альянс. Об этом сообщает финская миссия при НАТО в Twitter.

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Торжественная церемония прошла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Следующий шаг на пути к членству в НАТО – процесс ратификации во всех национальных парламентах.

Швеция принципиально не вступала в военные союзы более 200 лет, а Финляндия сохраняла нейтралитет со Второй мировой войны. Их позиция по поводу НАТО изменилась после того, как Россия напала на Украину. После вступления Швеции и Финляндии в Альянс НАТО расширится с 30 до 32 стран.

  • 29 июня на саммите НАТО в Мадриде Альянс пригласил Швецию и Финляндию стать его членами. Теперь приглашение должны ратифицировать парламенты 30 стран-членов НАТО.

Читайте также: Пощечина Путину. Почему Финляндия и Швеция вступают в НАТО и что не так с Эрдоганом

Оксана Житнюк
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нато Финляндия швеция
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