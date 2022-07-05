В НАТО подписали протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в Альянс

Сегодня, 5 июля, послы стран-членов НАТО подписали протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в Альянс. Об этом сообщает финская миссия при НАТО в Twitter.

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Торжественная церемония прошла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Следующий шаг на пути к членству в НАТО – процесс ратификации во всех национальных парламентах.

Швеция принципиально не вступала в военные союзы более 200 лет, а Финляндия сохраняла нейтралитет со Второй мировой войны. Их позиция по поводу НАТО изменилась после того, как Россия напала на Украину. После вступления Швеции и Финляндии в Альянс НАТО расширится с 30 до 32 стран.

29 июня на саммите НАТО в Мадриде Альянс пригласил Швецию и Финляндию стать его членами. Теперь приглашение должны ратифицировать парламенты 30 стран-членов НАТО.

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Оксана Житнюк

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