Запрет на шенгенские визы для граждан России возможен – глава МИД Эстонии

Визовые ограничения для граждан России, введенные отдельными странами Евросоюза, – это шаги ко вполне возможному общеевропейскому запрету виз для россиян. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, пишет ERR.

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"Безусловно, нашим главным желанием является достижение общеевропейского соглашения о закрытии въезда граждан России в Европейский союз. Мы работаем над тем, чтобы найти точки соприкосновения со странами, имеющими сухопутную границу с Россией", – сказал Рейнсалу.

Министр отметил, что законы Евросоюза позволяют блокировать въезд в страны ЕС по визам, выданным другими участниками шенгенского соглашения, и привел в пример закрытие внутренних границ ЕС во время пандемии коронавируса.

"Мы хорошо помним, что во время коронакризиса страны закрыли не только внешние границы Евросоюза, но внутренние. Договором Евросоюза предусмотрены исключения, которые могут быть сделаны в интересах общественного порядка, безопасности, которые и стали причиной постановки нашего вопроса", – сказал Рейнсалу.

Он подчеркнул, что в Европейский союз из России на конец первой недели августа въехали уже 850 000 человек, и что Европа должна быть готова "предпринять шаги, чтобы поддержать победу Украины".

11 августа Рейнсалу сообщил, что Эстония в ближайшее время начнет применять санкции к гражданам России, которые въезжают в страну по шенгенским визам, выданным самой Эстонией.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть въезд для всех россиян.

9 августа Эстония также призвала не выдавать туристические визы россиянам. С таким же призывом выступила и премьер Финляндии.

10 августа сообщалось, что прекращение выдачи шенгенских виз россиянам может войти в новый, седьмой, пакет санкций Евросоюза против России.

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Сергей Бережной

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