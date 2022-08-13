Чехия будет настаивать на отмене туристических шенгенских виз для граждан РФ – глава МИД
На заседании Совета Евросоюза в конце августа Чехия, которая сейчас председательствует в ЕС, будет настаивать на запрете выдачи туристических шенгенских виз гражданам страны-агрессора. Об этом министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сказал в интервью Novinky.cz.
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Чехия неоднократно призывала институты ЕС к отказу от выдачи шенгенских виз россиянам, и в конце августа настоятельно поднимет эту тему во время неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Праге, сказал Липавский.
Он напомнил, что Чехия с самого начала вторжения России в Украину первой в Европе прекратила выдачу виз гражданам РФ.
"Мы первыми пошли на такие меры и пытаемся объяснить партнерам, что они оправданы и эффективны. На период российской агрессии, заявленные цели которой все еще смещаются, об обычном туризме граждан России не может быть и речи", – утверждает Липавский.
Министр подчеркнул, что "речь идет о нашей безопасности", что такие меры связаны со "снижением влияния и активности российских спецслужб на территории ЕС".
- Ранее президент Владимир Зеленский призвал западные страны запретить въезд всем российским гражданам.
- 13 августа глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что россияне, которых пугает возможный запрет на туристические поездки в Европу, могут благодарить за него Кремль и соотечественников, которые поддерживают войну против Украины.
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