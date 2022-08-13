"Жалуйтесь Кремлю". Кулеба дал совет россиянам, расстроенным перспективой визового бана

Россияне, которых пугает возможный запрет на туристические поездки в Европу, должны жаловаться Кремлю и соотечественникам, которые поддерживают войну против Украины. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Россияне, расстроенные перспективой запрета на туристические поездки в Европу, могут направить свои жалобы в Кремль и более 70% своих соотечественников, которые поддерживают войну", – написал он.

При этом глава МИД подчеркнул, что никто не предлагает запретить въезд в Европу тем немногим россиянам, которые нуждаются в политическом убежище или гуманитарном въезде.

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Марк Сировой

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