UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Жалуйтесь Кремлю". Кулеба дал совет россиянам, расстроенным перспективой визового бана

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2022, 14:14
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Россияне, которых пугает возможный запрет на туристические поездки в Европу, должны жаловаться Кремлю и соотечественникам, которые поддерживают войну против Украины. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Россияне, расстроенные перспективой запрета на туристические поездки в Европу, могут направить свои жалобы в Кремль и более 70% своих соотечественников, которые поддерживают войну", – написал он.

При этом глава МИД подчеркнул, что никто не предлагает запретить въезд в Европу тем немногим россиянам, которые нуждаются в политическом убежище или гуманитарном въезде.

Читайте также: "Посещение Европы – привилегия". Эстония призвала не выдавать туристические визы россиянам

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции кремль визы россияне дмитрий кулеба
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 