"Жалуйтесь Кремлю". Кулеба дал совет россиянам, расстроенным перспективой визового бана
Россияне, которых пугает возможный запрет на туристические поездки в Европу, должны жаловаться Кремлю и соотечественникам, которые поддерживают войну против Украины. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Россияне, расстроенные перспективой запрета на туристические поездки в Европу, могут направить свои жалобы в Кремль и более 70% своих соотечественников, которые поддерживают войну", – написал он.
При этом глава МИД подчеркнул, что никто не предлагает запретить въезд в Европу тем немногим россиянам, которые нуждаются в политическом убежище или гуманитарном въезде.
- Ранее президент Владимир Зеленский призвал западные страны запретить въезд всем российским гражданам.
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