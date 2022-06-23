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Чехия продлила запрет на выдачу виз и видов на жительство россиянам и беларусам

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2022, 12:14
Чехия продлила запрет на выдачу виз и видов на жительство россиянам и беларусам - Фото
Чехия (Фото-unsplash.com)

Правительство Чехии продлило запрет на выдачу виз и видов на жительство гражданам России и Беларуси до марта 2023 года. Решение опубликовано правительством, детали рассказывает Радио Прага.

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В связи с вторжением в Украину российской армии, чешское правительство приняло решение о приостановке выдачи виз гражданам России и Беларуси, за исключением случаев гуманитарного характера. Поданные ими заявления на предоставление права нахождения в Чехии не будут рассматриваться.

Чешский МИД сообщил, что это решение принято для защиты внешнеполитических интересов страны в связи с войной в Украине и ради давления на РФ и Беларусь для прекращения войны.

Россиян и беларусов, уже имеющих разрешение на проживание, это не затронет. Они и далее могут подавать заявления на продление права на проживание, которые будут рассматриваться в стандартном режиме, сообщает министерство.

Также новое постановление не распространяется на членов семьи граждан Чехии или другой страны ЕС. Право на въезд также могут получить россияне и беларусы, чье пребывание в Чехии — в интересах республики, что подтверждает министерство иностранных дел.

  • Впервые Чехия запретила выдачу виз россиянам и беларусам еще в начале полномасштабной войны. Латвия, Литва и Эстония тогда поддержали это решение.

Читайте также: Великобритания отменила "золотые визы" для крупных инвесторов из-за России

Мария Макуха
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Россия война беларусь чехия визы
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