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Великобритания отменила "золотые визы" для крупных инвесторов из-за России

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17.02.2022, 20:11
Великобритания отменила
Прити Пател (фото - EPA)

Великобритания отменила "золотые визы", предлагающие иностранным инвесторам ускоренное получение вида на жительство в Великобритании. Об этом в Twitter сообщила министр внутренних дел Британии Прити Пател.

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"Я закрыла визу Tier 1 Investor с немедленным вступлением этого решения в силу после того, как мы рассмотрели все выданные визы. Это только начало нашей возобновленной борьбы с мошенничеством и незаконным финансированием", – написала она.

Великобритания отменила "золотые визы" для крупных инвесторов из-за России

Ранее ряд британских СМИ сообщили о возможном решении своего правительства по указанным визам из-за агрессивного поведения России. 

Российские олигархи вместе с ближневосточными нефтяными магнатами и новоявленными китайскими предпринимателями в течение последних 30 лет скупали роскошные дома и элитную коммерческую недвижимость в Лондоне.

Инвесторские визы в Великобританию появились в 2008 году. Они дают возможность богатым иностранцам получить вид на жительство (а позже – подать на британское гражданство) в обмен на относительно небольшие инвестиции от 2 млн фунтов стерлингов.

За последний год – с августа 2020 года по август 2021-го – британские власти выдали 798 "золотых виз". Из них 210 получили граждане Китая, 82 – россияне.

Правила получения "золотых виз" дважды усложняли – в 2015 году после оккупации Россией Крыма и части Донбасса и в 2019 году после отравления шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Теперь британские власти рассматривают возможность покончить с программой "золотых виз" раз и навсегда.

В 2020 году парламентский комитет по разведке и безопасности выпустил доклад, в котором инвесторские визы назвали идеальным механизмом для отмывания незаконно полученных доходов, а Лондон – "прачечной" для офшорных средств. "Я не могу понять, почему министр внутренних дел [Прити Пател] давным-давно не избавилась от них", – цитирует FT депутата-лейбориста Криса Брайанта.

  • В конце января 2022 года агентство Bloomberg сообщило, что индивидуальные западные санкции, которые хотят ввести против России в случае ее нападения на Украину, могут оказаться не слишком эффективными из-за легкости, с которой российские олигархи могут вывести свои деньги в Великобританию.
  • По данным Transparency International, причастные к Кремлю россияне владеют в Лондоне недвижимостью на сумму около 1,5 млрд фунтов стерлингов.
  • В 2019 году Европейский парламент призвал страны ЕС приостановить программы по продаже виз и паспортов.
Вадим Ребрина
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Россия Великобритания гражданство визы инвестиции
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