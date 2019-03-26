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26.03.2019, 19:43

Схема "золотых виз": в ЕС призвали прекратить отмывать деньги

Схема "золотых виз": в ЕС призвали прекратить отмывать деньги - Фото
Фото: depositphotos.com

Программы по продаже гражданства и видов на проживание для состоятельных иностранцев действуют в 20 из 28 стран ЕС

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Европейский парламент призвал страны-члены ЕС прекратить практику отмывания денег в блоке, остановив программы по продаже виз и паспортов. Об этом сообщает Reuters.

Приверженцы этой схемы считают, что ее уничтожение способно нанести экономический ущерб, исчисляемый в несколько миллиардов долларов.

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Рекомендация по "золотый визам" является частью представленного в Европарламенте жесткого доклада, в котором также семь стран ЕС обвиняются в том, что стали "налоговыми убежищами". Это Люксембург, Кипр, Ирландия, Мальта, Венгрия, Бельгия и Нидерланды.

Доклад результатом годичной работы парламентского комитета по финансовым преступлениям и уклонению от уплаты налогов. Доклад принят всей ассамблеей, что повышает его политический вес, хотя он и остается необязательным.

В настоящее время программы по продаже гражданства и видов на проживание для состоятельных иностранцев действуют в 20 из 28 стран ЕС.

Экономические преимущества этих схем "не компенсируют серьезную угрозу безопасности, отмывание денег и риск уклонения от уплаты налогов", говорится в резолюции.

С другой стороны, в Совет по инвестиционной миграции заявили, что прекращение реализации программ поставит под угрозу жизненно важные инвестиции в "периферийные страны".

В январе сообщалось, что Болгария собирается прекратить давать возможность богатым иностранцам покупать гражданство за инвестиции. Минюст страны заявил, что эта схема не принесла заметной экономической выгоды для Болгарии.

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Теги: гражданство, евросоюз, отмывание денег
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