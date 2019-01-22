Болгария намерена прекратить продавать гражданство

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Болгария собирается прекратить давать возможность богатым иностранцам покупать гражданство за инвестиции. Минюст страны заявил, что эта схема не принесла заметной экономической выгоды для Болгарии. Об этом сообщает Reuters.

В министерстве заявили, что увеличения реальных иностранных инвестиций и экономического развития не произошло, новые рабочие места не были созданы, а экономический рост не был ускорен.

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О намерении принять такое решение болгарские власти сообщили на следующий день после того, как стало известно, что Еврокомиссия планирует предостеречь государства-члены от продажи гражданства.

Брюссель считает, что подобные схемы могут быть использованы иностранными организованными преступными группами для проникновения в ЕС. Кроме того продажа гражданства повышает риски отмывания денег, коррупции и уклонения от уплаты налогов.

В данным момент в ЕС три страны предоставляют гражданство за счет инвестиций - это Болгария, Кипр и Мальта. Двадцать стран-членов, включая эти три, также продают вид на жительство.

В Болгарии иностранцы могут получить паспорт, который открывает двери в большинство стран ЕС, за инвестиции от 1 млн левов ($580 922) до 2 млн левов. Инвестиции также могут быть сделаны в государственные облигации.

3 января сообщалось, что Черногория запустила программу предоставления гражданства иностранцам в обмен на инвестиции, которые будут сделаны в последующие годы.