Болгария намерена прекратить продавать гражданство

Болгария собирается прекратить давать возможность богатым иностранцам покупать гражданство за инвестиции. Минюст страны заявил, что эта схема не принесла заметной экономической выгоды для Болгарии. Об этом сообщает Reuters.
В министерстве заявили, что увеличения реальных иностранных инвестиций и экономического развития не произошло, новые рабочие места не были созданы, а экономический рост не был ускорен.
О намерении принять такое решение болгарские власти сообщили на следующий день после того, как стало известно, что Еврокомиссия планирует предостеречь государства-члены от продажи гражданства.
Брюссель считает, что подобные схемы могут быть использованы иностранными организованными преступными группами для проникновения в ЕС. Кроме того продажа гражданства повышает риски отмывания денег, коррупции и уклонения от уплаты налогов.
В данным момент в ЕС три страны предоставляют гражданство за счет инвестиций - это Болгария, Кипр и Мальта. Двадцать стран-членов, включая эти три, также продают вид на жительство.
В Болгарии иностранцы могут получить паспорт, который открывает двери в большинство стран ЕС, за инвестиции от 1 млн левов ($580 922) до 2 млн левов. Инвестиции также могут быть сделаны в государственные облигации.
3 января сообщалось, что Черногория запустила программу предоставления гражданства иностранцам в обмен на инвестиции, которые будут сделаны в последующие годы.