Германия и Франция призвали не запрещать выдачу виз россиянам – 

Германия и Франция совместно выступили за сдержанность в решении вопроса о выдаче виз гражданам России. Об этом сообщает немецкое RND со ссылкой на агентство dpa.

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Как отмечается, в Берлине и Париже полагают, что если россияне по-прежнему будут иметь возможность воочию видеть демократию в странах Евросоюза, это может высвободить у них некую "преобразующую силу".

Германия и Франция разослали другим странам-членам ЕС, которые собрались на встречу глав МИД в Праге, документ, в котором совместно выступили против далеко идущего запрета на въезд для граждан России в ЕС.

"Мы должны подумать об умных способах использования важного рычага, которым является выдача виз", – говорится в документе.

Берлин и Париж считают, что заявки от граждан России должны тщательно проверяться на предмет возможных угроз безопасности.

"В то же время не следует недооценивать влияние непосредственного опыта жизни в демократиях. В особенности это относится к будущим поколениям", – полагают немецкие и французские политики.

По их мнению, визовая политика Евросоюза должна по-прежнему обеспечивать межличностные контакты с Европой граждан России, не связанных с российским правительством. Поэтому они хотят сохранить правовую базу, позволяющую, в частности, студентам, художникам, ученым и специалистам въезжать в ЕС – независимо от того, сталкиваются ли они с политическим преследованием.

Германия и Франция предупредили о далеко идущих последствиях ограничений визовой политики.

Они призывают не допустить, чтобы российские нарративы подпитывали будущие поколения и отталкивали их от демократии.

Кроме того, как считают в Берлине и Париже, в случае запрета на получение виз россиянам могут возникать так называемые эффекты "сплочения вокруг флага". Это означает, что граждане стремятся сплотиться вокруг своей власти в случае внешнего давления.

Президент Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть въезд для всех россиян.

9 августа Эстония также призвала не выдавать туристические визы россиянам. С таким же призывом выступила и премьер Финляндии.

10 августа сообщалось, что прекращение выдачи шенгенских виз россиянам может войти в новый, седьмой, пакет санкций Евросоюза против России.

28 августа сообщалось, что главы МИД стран ЕС планируют оказать политическую поддержку приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией, заключенного в 2007 году.

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Наталия Медведева

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