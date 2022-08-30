UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Германия и Франция призвали не запрещать выдачу виз россиянам – "умно использовать рычаг"

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 08:47
Германия и Франция призвали не запрещать выдачу виз россиянам – 
Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц (Фото: EPA)

Германия и Франция совместно выступили за сдержанность в решении вопроса о выдаче виз гражданам России. Об этом сообщает немецкое RND со ссылкой на агентство dpa.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, в Берлине и Париже полагают, что если россияне по-прежнему будут иметь возможность воочию видеть демократию в странах Евросоюза, это может высвободить у них некую "преобразующую силу".

Германия и Франция разослали другим странам-членам ЕС, которые собрались на встречу глав МИД в Праге, документ, в котором совместно выступили против далеко идущего запрета на въезд для граждан России в ЕС. 

"Мы должны подумать об умных способах использования важного рычага, которым является выдача виз", – говорится в документе.

Берлин и Париж считают, что заявки от граждан России должны тщательно проверяться на предмет возможных угроз безопасности.

"В то же время не следует недооценивать влияние непосредственного опыта жизни в демократиях. В особенности это относится к будущим поколениям", – полагают немецкие и французские политики.

По их мнению, визовая политика Евросоюза должна по-прежнему обеспечивать межличностные контакты с Европой граждан России, не связанных с российским правительством. Поэтому они хотят сохранить правовую базу, позволяющую, в частности, студентам, художникам, ученым и специалистам въезжать в ЕС – независимо от того, сталкиваются ли они с политическим преследованием.

Германия и Франция предупредили о далеко идущих последствиях ограничений визовой политики.

Они призывают не допустить, чтобы российские нарративы подпитывали будущие поколения и отталкивали их от демократии.

Кроме того, как считают в Берлине и Париже, в случае запрета на получение виз россиянам могут возникать так называемые эффекты "сплочения вокруг флага". Это означает, что граждане стремятся сплотиться вокруг своей власти в случае внешнего давления.

  • Президент Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть въезд для всех россиян. 
  • 9 августа Эстония также призвала не выдавать туристические визы россиянам. С таким же призывом выступила и премьер Финляндии. 
  • 10 августа сообщалось, что прекращение выдачи шенгенских виз россиянам может войти в новый, седьмой, пакет санкций Евросоюза против России. 
  • 28 августа сообщалось, что главы МИД стран ЕС планируют оказать политическую поддержку приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией, заключенного в 2007 году.

Читайте также: Зеленский – ЕС: Военные преступники приедут к вам как туристы, а однажды получат приказ

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия франция виза
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 