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Зеленский – ЕС: Военные преступники приедут к вам как туристы, а однажды получат приказ

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2022, 21:49
Зеленский – ЕС: Военные преступники приедут к вам как туристы, а однажды получат приказ - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео)

Президент Владимир Зеленский призвал европейских политиков прекратить все отношения с Россией, в частности, решить вопрос с туристическими визами для россиян. Об этом Зеленский сказал в обращении к участникам стратегического форума в словенком Блэде.

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"Европа – не тихая гавань, где можно просто пересидеть то время, когда кто-то другой борется против российского террора. Но, к сожалению, много граждан России именно так воспринимают Европу. Именно для этого им нужны европейские визы. И, к сожалению, ни одно, ни одна из ваших стран не застрахована от того, что военные преступники, на чьих руках кровь украинцев, приедут к вам просто как туристы, а однажды получат приказ и станут совсем не туристами. Так не должно быть", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что европейцы должны защитить себя от этого.

"Все мы в Европе должны от этого защищаться – как те, кто в составе Европейского Союза, так и все остальные европейские страны. Потому что российский террор – это одинаковая угроза для всех нас, для всех, кто тут живет, для всех европейских народов", – сказал президент.

Зеленский заявил, что Россия должна попасть под полное эмбарго со стороны всех стран, которые ценят свободу. По словам Зеленского, это эмбарго должно коснуться всех отношений с государством-террористом, пока Россия продолжает войну и оккупирует чужую территорию.

  • 8 августа президент Зеленский призвал западные страны закрыть въезд для всех россиян. Эту идею поддержали Латвия, Эстония, Чехия, Финляндия, Дания. Против выступили Кипр и Греция.
  • Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель выступил за выборочный подход к выдаче виз в Европейский Союз гражданам России.

Читайте также: Главы МИД стран ЕС намерены поддержать приостановку соглашения о визах с Россией – FT

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский виза туристические визы
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