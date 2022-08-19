Кипр и Греция против запрета на въезд в ЕС для российских туристов

Кипр и Греция выступили против блокировки виз для российских туристов, желающих посетить ЕС. Об этом сообщает Politico.

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Кипр, где проживает большая русскоязычная диаспора, разделяет позицию Берлина, пишет издание.

"Это было бы неправильное решение. Мы верим в контакты между людьми, и даже гражданам Турции кипрские власти выдают визы, поэтому мы не считаем, что эта мера имеет какое-либо значение для россиян", — заявил в комментарии изданию генеральный секретарь министерства иностранных дел Кипра Корнелиос Корнелиу.

Большинство русскоязычных жителей Кипра, около 50 000 человек, живут в Лимассоле, городе с населением 237 000 человек на южном побережье. До войны россияне составляли 25% от общего числа туристов, прибывающих на остров.

"Мы не должны препятствовать тому, чтобы эти общины вступали в контакт с семьями и друзьями. Главное оружие — европейское единство, и наши партнеры должны уважать чувствительность других в этом вопросе", – добавил Корнелиу.

По словам представителей правительства Греции, страна также не рассматривает возможность изменения статуса российских виз.

Ожидается, что этот вопрос будет обсужден в ЕС в конце августа.

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Вадим Ребрина

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