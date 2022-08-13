В России возник ажиотажный спрос на оформление шенгенских виз – росСМИ

В России зафиксирован ажиотажный спрос на оформление шенгенских виз на фоне появляющейся информации о будущих визовых ограничениях для граждан РФ. За последние две недели число заявителей выросло на 40%. Об этом пишет российское издание Коммерсантъ со ссылкой на источники на туристическом рынке.

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По их словам, каждый второй клиент пытается оформить визу впрок, в основном для поездок с детьми в Европу на период осенних каникул.

По оценкам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, сейчас поток россиян в Европу восстановился на 5–10% от уровня, который был до российского вторжения в Украину.

В одной из российских компаний рассказали, что чаще всего граждане РФ обращаются за визами Швеции, Финляндии, Франции, Испании, Италии, Германии, Швейцарии, Венгрии, Австрии и Греции.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть въезд для всех россиян.

9 августа Эстония также призвала не выдавать туристические визы россиянам.

С таким же призывом в тот же день выступила и премьер Финляндии.

10 августа DW сообщило, что прекращение выдачи шенгенских виз россиянам начали обсуждать в ЕС. Запрет может войти в новый, седьмой, пакет санкций против России.

Вадим Ребрина

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