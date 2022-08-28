Главы МИД стран ЕС намерены поддержать приостановку соглашения о визах с Россией – FT

На ближайшей неделе, которая начинается 29 августа, министры иностранных дел Европейского Союза намерены поддержать приостановку действия соглашения ЕС об упрощении визового режима с Россией, чтобы ограничить количество разрешений на поездки, после того, как его некоторые восточные страны-члены пригрозили в одностороннем порядке закрыть свои границы для российских туристов. Об этом сообщает Financial Times.

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Как отмечается, вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину некоторые страны, включая Чехию и Польшу, прекратили выдачу виз российским туристам и требуют от Брюсселя ввести полный запрет на выдачу шенгенских виз туристам из РФ.

По информации трех официальных лиц, первым шагом главы МИД стран ЕС планируют оказать политическую поддержку приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией, заключенного в 2007 году.

Встреча министров запланирована на 30 и 31 августа в Праге.

"Российским туристам неуместно разгуливать по нашим городам, – сказал высокопоставленный чиновник ЕС. – Мы должны послать сигнал населению России, что эта война недопустима, она неприемлема".

Частично соглашение 2007 года, касающееся свободного передвижения российских чиновников и бизнесменов в Европе, было приостановлено в конце февраля.

Как отмечается, более широкая приостановка устранит преференциальный режим для россиян при подаче заявления на получение всех виз ЕС, потребует больше документов, сделает их более дорогими и значительно увеличит время ожидания.

"Мы находимся в исключительной ситуации, и она требует исключительных шагов. Мы хотим сделать больше, чем приостановка упрощения визового режима", – сказал высокопоставленный чиновник ЕС, добавив, что к концу года могут быть внесены более глубокие изменения.

Пока в странах ЕС нет единого мнения о дополнительных мерах, которые мог бы принять Брюссель, либо о сокращении количества виз ЕС, выдаваемых россиянам, либо о полном прекращении их выдачи, а также о таких предложениях, как распространение какого-либо запрета на граждан Беларуси, поддержавшей вторжение Путина.

Страны, выступающие за полный запрет на посещение ЕС россиянами в целях туризма, заявили, что они не хотят полного закрытия границ и что исключения должны быть сохранены по гуманитарным причинам и ходатайствам о предоставлении убежища.

8 августа президент Зеленский призвал западные страны закрыть въезд для всех россиян. Эту идею поддержали Латвия, Эстония, Чехия, Финляндия, Дания. Против выступили Кипр и Греция.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель выступил за выборочный подход к выдаче виз в Европейский Союз гражданам России.

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Наталия Медведева

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