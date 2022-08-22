Боррель: Не думаю, что это хорошая идея запрещать въезд в ЕС всем россиянам
Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель выступил за избирательный подход к выдаче виз в Европейский Союз гражданам России.
"Это очень спорное предложение… Одни страны уже приняли определенные меры в этом плане, другие не собираются их поддерживать. Не думаю, что это хорошая идея — запрещать въезд всем россиянам. Нам нужно быть более избирательными", — сказал Боррель в своей вступительной речи на форуме "Рождение геополитической Европы" (The Birth of the Geopolitical Europe) в испанском городе Сантандер.
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Боррель уточнил, что российских олигархов не должны пускать в ЕС, но есть много россиян, "которые хотят уехать из страны, и не готовы там находиться в такой ситуации".
"Мы не можем закрыть дверь перед этими русскими, я не думаю, что это хорошая идея", — сказал Боррель.
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