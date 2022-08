Боррель: Не думаю, что это хорошая идея запрещать въезд в ЕС всем россиянам

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель выступил за избирательный подход к выдаче виз в Европейский Союз гражданам России.

"Это очень спорное предложение… Одни страны уже приняли определенные меры в этом плане, другие не собираются их поддерживать. Не думаю, что это хорошая идея — запрещать въезд всем россиянам. Нам нужно быть более избирательными", — сказал Боррель в своей вступительной речи на форуме "Рождение геополитической Европы" (The Birth of the Geopolitical Europe) в испанском городе Сантандер.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Боррель уточнил, что российских олигархов не должны пускать в ЕС, но есть много россиян, "которые хотят уехать из страны, и не готовы там находиться в такой ситуации".

"Мы не можем закрыть дверь перед этими русскими, я не думаю, что это хорошая идея", — сказал Боррель.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.