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Президент Латвии выступил за аннулирование виз тем, кто поддерживает агрессию России

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2022, 10:12
Президент Латвии выступил за аннулирование виз тем, кто поддерживает агрессию России - Фото
Эгилс Левитс (фото - EPA)

Латвия должна пересмотреть выданные виды на жительство и визы тем, кто поддерживает российскую агрессию. Об этом заявил президент Латвии Эгилс Левитс, передает Delfi.

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Он также отметил, что виды на жительство не должны больше выдаваться постоянным жителям Латвии, которые в будущем примут российское гражданство. По мнению Левитса, они должны будут покинуть страну.

"Торговля предыдущими правительствами видами на жительство, их неоправданная щедрость в выдаче видов на жительство российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых политических бизнесменов, создали риски безопасности и способствовали двуязычию. Пришло время провести ревизию последствий этой неудавшейся и опасной политики", – сказал он.

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Левитс подчеркнул, что РФ всегда будет имперской и угрозой для соседей, в какой бы форме он не существовала. Он напомнил, что Латвия не выдает туристические визы россиянам с 24 февраля, однако они прибывают в страну с визами других стран Шенгенской зоны.

"Считаю, что Латвии вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими странами-единомышленницамии нужно выдвинуть требование в дальнейшем уже на уровне Европы прервать выдачу туристических виз гражданам России. Это было бы дополнительной санкцией против России", – сказал он.

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Марк Сировой
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визы Латвия россияне Эгил Левитс
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