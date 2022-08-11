Сейм Латвии признал Россию страной-спонсором терроризма
Сейм Латвии принял заявление, в котором признал Россию страной-спонсором терроризма, а также призвал страны ЕС приостановить выдачу виз гражданам РФ и Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба латвийского парламента.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Парламентарии отметили, что российские войска неизбирательно и непропорционально применяют запрещенное оружие против украинских мирных жителей, а также совершают преступления, среди которых – пытки, изнасилования, убийства, удерживание в фильтрационных центрах, массовые депортации.
Депутаты также напомнили о роли РФ в поддержке режима сирийского диктатора Башара Асада, отравлении семьи Скрипалей в Британии, поддержке боевиков на Донбассе, трагедии Boeing MH17, оккупации Крыма, ударе по драмтеатру в Мариуполе и порту Одессы.
В Сейме считают, что Россия использует страдания и запугивания, чтобы деморализовать украинский народ, армию и парализовать функционирование государства.
Сейм признал терроризмом насилие против гражданского население, которое РФ совершает для достижения политических целей. Парламент Латвии также признает государством-спонсором терроризма и призывает другие страны-единомышленники выразить такое же мнение.
Кроме того, Сейм призвал страны ЕС приостановить выдачу виз гражданам Беларуси и РФ.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба хочет добиться, чтобы США признали Россию страной-спонсором терроризма.
- 8 августа Кулеба заявил, что процесс признания России спонсором терроризма "на продвинутой стадии в США".
Читайте также: Сенаторы торопят Госдеп: Россию надо признать спонсором терроризма до псевдореферендумов
Комментарии