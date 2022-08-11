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Сейм Латвии признал Россию страной-спонсором терроризма

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2022, 12:28
Сейм Латвии признал Россию страной-спонсором терроризма - Фото
Сейм Латвии (фото - Latvijas Republikas Saeima)

Сейм Латвии принял заявление, в котором признал Россию страной-спонсором терроризма, а также призвал страны ЕС приостановить выдачу виз гражданам РФ и Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба латвийского парламента.

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Парламентарии отметили, что российские войска неизбирательно и непропорционально применяют запрещенное оружие против украинских мирных жителей, а также совершают преступления, среди которых – пытки, изнасилования, убийства, удерживание в фильтрационных центрах, массовые депортации.

Депутаты также напомнили о роли РФ в поддержке режима сирийского диктатора Башара Асада, отравлении семьи Скрипалей в Британии, поддержке боевиков на Донбассе, трагедии Boeing MH17, оккупации Крыма, ударе по драмтеатру в Мариуполе и порту Одессы.

В Сейме считают, что Россия использует страдания и запугивания, чтобы деморализовать украинский народ, армию и парализовать функционирование государства.

Сейм признал терроризмом насилие против гражданского население, которое РФ совершает для достижения политических целей. Парламент Латвии также признает государством-спонсором терроризма и призывает другие страны-единомышленники выразить такое же мнение.

Кроме того, Сейм призвал страны ЕС приостановить выдачу виз гражданам Беларуси и РФ.

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Марк Сировой
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терроризм Латвия сейм спонсор терроризма
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