Сейм Латвии признал Россию страной-спонсором терроризма

Сейм Латвии принял заявление, в котором признал Россию страной-спонсором терроризма, а также призвал страны ЕС приостановить выдачу виз гражданам РФ и Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба латвийского парламента.

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Парламентарии отметили, что российские войска неизбирательно и непропорционально применяют запрещенное оружие против украинских мирных жителей, а также совершают преступления, среди которых – пытки, изнасилования, убийства, удерживание в фильтрационных центрах, массовые депортации.

Депутаты также напомнили о роли РФ в поддержке режима сирийского диктатора Башара Асада, отравлении семьи Скрипалей в Британии, поддержке боевиков на Донбассе, трагедии Boeing MH17, оккупации Крыма, ударе по драмтеатру в Мариуполе и порту Одессы.

В Сейме считают, что Россия использует страдания и запугивания, чтобы деморализовать украинский народ, армию и парализовать функционирование государства.

Сейм признал терроризмом насилие против гражданского население, которое РФ совершает для достижения политических целей. Парламент Латвии также признает государством-спонсором терроризма и призывает другие страны-единомышленники выразить такое же мнение.

Кроме того, Сейм призвал страны ЕС приостановить выдачу виз гражданам Беларуси и РФ.

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Марк Сировой

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