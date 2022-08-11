"Угроза беспрецедентна". Кулеба объяснил, что даст признание России спонсором терроризма

Признание России властями США страной-спонсором терроризма будет означать введение дополнительных санкций против агрессора как со стороны Вашингтона, так и другими странами, еще более глубокую международную изоляцию кремлевского режима "и полное разрушение остатков репутации РФ на многие десятилетия". Об этом написал для РБК-Украина министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Он согласен, что признание постоянного члена Совбеза ООН спонсором терроризма – это беспрецедентный шаг, "но ведь и угроза России для мира – беспрецедентна".

Украинская дипломатия, по его словам, работает над тем, чтобы США признали РФ не только спонсором терроризма, но и террористическим государством – на уровне как еврогосударств, так и международных организаций.

"Терроризм – это подлая война трусов. Не сумев одолеть Украину на поле боя, россияне решили бить по мирным людям: запугать украинцев, ослабить сопротивление народа и склонить к уступкам, а также взвинтить градус и желание мести в обществе до такого уровня, чтобы мы сами превратились в зверей, которые захотят воевать с россиянами террористическими методами", – отметил Кулеба.

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Кулеба объяснил, что внутри РФ Кремль использует гостеррор как инструмент репрессий для создания атмосферы страха, в Украине он творит военный терроризм, а на международном уровне российские ЧВК и киллеры запугивают людей.

Москва годами использовала само понятие борьбы с терроризмом для самых изощренных манипуляций, пишет глава МИД. По его словам, именно "совместной борьбой с терроризмом" Россия оправдывала потребность взаимодействия с ней других стран, в том числе США.

Внесение России в список государств-спонсоров терроризма "навсегда разрушит этот миф", подчеркнул Кулеба, потому что "Россия является источником терроризма, а не борцом с ним".

Евгений Пилипенко

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