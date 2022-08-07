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Сенаторы торопят Госдеп: Россию надо признать спонсором терроризма до псевдореферендумов

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07.08.2022, 23:56
Сенаторы торопят Госдеп: Россию надо признать спонсором терроризма до псевдореферендумов - Фото
Фото: EPA

Американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, представляющие Республиканскую и Демократическую партии США, призвали правительство США признать Россию спонсором терроризма, прежде чем она попытается аннексировать временно оккупированные территории Украины.

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"Администрация должна фактически сказать России, что мы делаем вас изгоем, как Иран и Кубу", – заявил Блюменталь в эфире CNN вечером в воскресенье.

"Это сигнал всему миру: мы не прощаем и не забываем, а Америка целиком и полностью поддерживает Украину", — добавил Грэм.

Признание России спонсором терроризма позволит обращаться с исками в американские суды и требовать от России компенсации за ущерб, причиненный Украине. Это также усилит санкционное давление на Россию, так как странам, которые будут вести с ней дела, будут грозить вторичные санкции.

Грэм подчеркнул, что действовать нужно на опережение, пока Россия не провела на оккупированных территориях свои "референдумы".

"Если бы мы ввели санкции до начала вторжения, это могло все изменить", — сказал он.

  • 21 июля спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала госсекретаря Энтони Блинкена признать РФ страной-террористом, иначе такое решение самостоятельно примет Конгресс.
  • 24 июля посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Вашингтон "серьезно" рассматривает объявление России спонсором терроризма, "но нужен анализ".
  • В Москве предупредили, что в этом случае могут разорвать дипломатические отношения с США.
Андрей Водяный
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США линдси грэм спонсор терроризма ричард блюменталь
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