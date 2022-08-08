Процесс признания России спонсором терроризма в США "на продвинутой стадии" – Кулеба

Процесс признания России государством-спонсором терроризма в США сейчас находится "на продвинутой стадии". Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире общенационального телемарафона.

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Кулебу спросили, на какой стадии сейчас признание РФ спонсором терроризма в Штатах, так как, по данным ряда западных СМИ, в Госдепе все еще сомневаются по поводу этого решения.

"К сожалению, это решение еще не принято, но вы спросили, на какой стадии. Скажу так: на продвинутой стадии. Госдепартамент двигается в эту сторону", – сказал министр.

По словам главы МИД, он понимает, что администрации президента США Джо Байдена еще нужно провести дополнительные внутренние дискуссии по этому вопросу, но считает, что признание РФ спонсором терроризма было бы "наиболее естественной и легитимной реакцией" Штатов на поведение России.

Глава МИД напомнил, что впервые затронул эту тему в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном еще в начале полномасштабного вторжения РФ, и сейчас украинские власти продолжают ее продвигать, предоставляя партнерам факты и аргументы, чтобы добиться принятия такого решения. Также, отметил Кулеба, к этой "борьбе" уже подключился Конгресс США.

СПРАВКА. Государства-спонсоры терроризма – список стран, которые, как считает Госдеп, оказывают поддержку актам международного терроризма. Включение в список . Государства-спонсоры терроризма – список стран, которые, как считает Госдеп, оказывают поддержку актам международного терроризма. Включение в список влечет за собой жесткие экономические и политические санкции США – запрет на поставку оружия, контроль экспорта товаров двойного назначения, запреты на экономическую помощь, а также наложение разных финансовых и других ограничений. Составление списка началось 29 декабря 1979 года. В разные периоды в него были включены Ливия, Ирак, Южный Йемен и Сирия. Затем добавились Куба, Иран и КНДР

21 июля спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала госсекретаря Энтони Блинкена признать РФ страной-террористом, иначе такое решение самостоятельно примет Конгресс.

24 июля посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Вашингтон "серьезно" рассматривает объявление России спонсором терроризма, "но необходим анализ".

В Москве предупредили, что в этом случае могут разорвать дипломатические отношения со США.

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Оксана Житнюк

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