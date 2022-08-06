Китай озвучил свою позицию о перспективе включения России в список спонсоров терроризма
Китай заявил, что Россия, чья армия совершает различные военные преступления в войне на уничтожение против Украины, в том числе наносит ракетные удары по украинским городам, пытает и убивает гражданских, "играет активную и конструктивную роль в борьбе с угрозой терроризма". Так в МИД КНР прокомментировали призывы к администрации Джо Байдена включить РФ в список государств-спонсоров терроризма.
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28 июля Сенат США единогласно призвал Госдепартамент признать Россию спонсором терроризма.
На просьбу отреагировать на этот призыв спикер китайского МИД Хуа Чуньин назвала США "гегемонистским и своевольным хулиганом", и заявила, что те "всегда были одержимы произвольным навешиванием ярлыков на другие страны и привыкли претендовать на роль морального судьи".
Она назвала страну-оккупанта Россию "важной силой в глобальных усилиях по борьбе с терроризмом". Как выразилась представитель Пекина, Вашингтон "указывает пальцем на другие страны и использует необоснованные обвинения".
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"Россия <...> играет активную и конструктивную роль в борьбе с угрозой терроризма", – поддержали Москву в Пекине. Хуа Чуньин добавила, что США выдвинули против России "злонамеренные, ложные обвинения".
- Представители украинской власти, в том числе президент и глава его офиса, неоднократно призывали мир признать РФ государством-террористом.
- 21 июля спикер Палаты представителей США Пелоси призвала госсекретаря Блинкена признать РФ страной-террористом, иначе такое решение самостоятельно примет Конгресс.
- 24 июля посол США в Украине Бринк заявила, что Вашингтон "серьезно" рассматривает объявление России спонсором терроризма, "но нужен анализ".
- В Москве предупредили, что в этом случае могут разорвать дипломатические отношения с США.
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