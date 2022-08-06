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Китай озвучил свою позицию о перспективе включения России в список спонсоров терроризма

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2022, 07:48
Китай озвучил свою позицию о перспективе включения России в список спонсоров терроризма - Фото
Хуа Чуньин (фото - ЕРА)

Китай заявил, что Россия, чья армия совершает различные военные преступления в войне на уничтожение против Украины, в том числе наносит ракетные удары по украинским городам, пытает и убивает гражданских, "играет активную и конструктивную роль в борьбе с угрозой терроризма". Так в МИД КНР прокомментировали призывы к администрации Джо Байдена включить РФ в список государств-спонсоров терроризма.

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28 июля Сенат США единогласно призвал Госдепартамент признать Россию спонсором терроризма.

На просьбу отреагировать на этот призыв спикер китайского МИД Хуа Чуньин назвала США "гегемонистским и своевольным хулиганом", и заявила, что те "всегда были одержимы произвольным навешиванием ярлыков на другие страны и привыкли претендовать на роль морального судьи".

Она назвала страну-оккупанта Россию "важной силой в глобальных усилиях по борьбе с терроризмом". Как выразилась представитель Пекина, Вашингтон "указывает пальцем на другие страны и использует необоснованные обвинения".

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"Россия <...> играет активную и конструктивную роль в борьбе с угрозой терроризма", – поддержали Москву в Пекине. Хуа Чуньин добавила, что США выдвинули против России "злонамеренные, ложные обвинения".

СПРАВКА. Государства-спонсоры терроризма – список стран, которые, как считает Госдеп, оказывают поддержку актам международного терроризма. Включение в список влечет за собой жесткие экономические и политические санкции США – запрет на поставку оружия, контроль экспорта товаров двойного назначения, запреты на экономическую помощь, а также наложение разных финансовых и других ограничений. Составление списка началось 29 декабря 1979 года. В разные периоды в него были включены Ливия, Ирак, Южный Йемен и Сирия. Затем добавились Куба, Иран и КНДР.
  • Представители украинской власти, в том числе президент и глава его офиса, неоднократно призывали мир признать РФ государством-террористом.
  • 21 июля спикер Палаты представителей США Пелоси призвала госсекретаря Блинкена признать РФ страной-террористом, иначе такое решение самостоятельно примет Конгресс.
  • 24 июля посол США в Украине Бринк заявила, что Вашингтон "серьезно" рассматривает объявление России спонсором терроризма, "но нужен анализ".
  • В Москве предупредили, что в этом случае могут разорвать дипломатические отношения с США.
Евгений Пилипенко
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Китай война терроризм союзники спонсор терроризма
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