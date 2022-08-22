"Пусть едут в Пекин и Пхеньян". Немецкие политики за запрет туристических виз для россиян

Все больше немецких политиков высказываются в поддержку запрета выдачи туристических шенгенских виз для россиян. Об этом сообщают Spiegel и Bild.

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Как отмечается, в Германии, в противовес позиции канцлера Олафа Шольца, все больше политиков призывают не пускать россиян отдыхать в Европе.

"Туристические визы для россиян должны быть остановлены. Местами отдыха путинской России должны быть не Париж и Порту, а Пхеньян и Пекин", – заявила депутат Бундестага Андреа Линдхольц (ХСС).

Она подчеркнула: "Федеральное правительство не должно снова выступать против наших европейских партнеров: отпускные визы для россиян должны быть остановлены. Речь идет о том, чтобы послать четкие сигналы и российскому населению".

Депутат Европарламента Деннис Радтке (ХДС) заявил, что для того, чтобы остановить российскую агрессию нужно ввести запрет на туристические визы для граждан России.

"Невыносимо, что русские едут в отпуск в Европу и тратят свои деньги так, как будто ничего не произошло", – сказал он.

Эстония, Польша, Латвия, Финляндия и Дания настаивают на прекращении выдачи виз российским путешественникам. Решение должно быть принято на уровне ЕС в конце августа.

11 августа Шольц на вопрос о его отношении к предложению отменить выдачу виз для россиян, сказал, что "это война Путина, и поэтому мне тяжело принять эту идею". Через несколько дней он повторил свое убеждение и заявил, что "важно не осложнять жизнь всем россиянам".

Кулеба ответил Шольцу на "войну Путина" – убивать едут солдаты РФ, большинство россиян – поддерживают.

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Наталия Медведева

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