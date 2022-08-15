Шольц настаивает, что война России против Украины — это "война Путина, а не россиян"

Канцлер Германии Олаф Шольц на вопрос о его отношении к тому, что россияне продолжают развлекаться в Европе во время войны, ответил, что "это не война россиян, а война Путина". Об этом он сказал на пресс-конференции в Осло после встречи с премьер-министрами североевропейских стран.

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Шольц отметил, что Европа ввела санкции "против тех, кто несет ответственность за войну – многих олигархов и тех, кто получает экономическую выгоду от этого путинского режима".

Он пообещал, что ЕС продолжит давить на РФ. "Но я думаю, что это не война россиян, это война Путина, и мы должны быть очень четкими в этом", – сказал Шольц.

Президент Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть въезд для всех россиян.

9 августа Эстония также призвала не выдавать туристические визы россиянам. С таким же призывом выступила и премьер Финляндии.

10 августа сообщалось, что прекращение выдачи шенгенских виз россиянам может войти в новый, седьмой, пакет санкций Евросоюза против России.

11 августа на пресс-конференции Шольц на вопрос о его отношении к предложению отменить выдачу виз для россиян, сказал, что "это война Путина, поэтому мне тяжело принять эту идею".

Глава МИД Украины подчеркнул, что убивать украинцев едут солдаты РФ и большинство россиян поддерживают войну.

Вадим Ребрина

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