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Шольц настаивает, что война России против Украины — это "война Путина, а не россиян"

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 19:37
Шольц настаивает, что война России против Украины — это
Олаф Шольц (Фото: EPA-EFE/LUDOVIC MARIN)

Канцлер Германии Олаф Шольц на вопрос о его отношении к тому, что россияне продолжают развлекаться в Европе во время войны, ответил, что "это не война россиян, а война Путина". Об этом он сказал на пресс-конференции в Осло после встречи с премьер-министрами североевропейских стран.

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Шольц отметил, что Европа ввела санкции "против тех, кто несет ответственность за войну – многих олигархов и тех, кто получает экономическую выгоду от этого путинского режима".

Он пообещал, что ЕС продолжит давить на РФ. "Но я думаю, что это не война россиян, это война Путина, и мы должны быть очень четкими в этом", – сказал Шольц.

  • 10 августа сообщалось, что прекращение выдачи шенгенских виз россиянам может войти в новый, седьмой, пакет санкций Евросоюза против России.
  • 11 августа на пресс-конференции Шольц на вопрос о его отношении к предложению отменить выдачу виз для россиян, сказал, что "это война Путина, поэтому мне тяжело принять эту идею".
  • Глава МИД Украины подчеркнул, что убивать украинцев едут солдаты РФ и большинство россиян поддерживают войну.
Вадим Ребрина
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