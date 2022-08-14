Польша разрабатывает механизм по ограничению выдачи виз гражданам России
Польша работает над концепцией по ограничению или приостановке выдачи виз гражданам России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик в интервью польскому агентству прессы (РАР).
Польша может представить уже готовую концепцию на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Праге, которая состоится в конце августа, уточнил заместитель министра.
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По его словам, Польша выступает за продление санкций против России, особенно в отношении приостановки действия соглашения об упрощении визового режима для граждан РФ.
Вавжик уточнил, что не все страны Евросоюза поддерживают идею визовых ограничений для россиян.
"Против этого выступают крупные страны-члены Евросоюза, в частности Германия, Франция и Нидерланды. В связи с тем, что трудно будет преодолеть сопротивление этих стран в вопросе приостановки действия упрощенного визового режима для граждан РФ, Польша работает над своим решением", – подтвердил замминистра.
Он добавил, что в последние недели Польша ведет консультации со странами Балтии, Чехией и Словакией по согласованию механизма ограничения выдачи виз.
"Мы можем ожидать решения по этому вопросу в ближайшие недели" – сказал Вавжик.
Глава Офиса президента Андрей Ермак также подтвердил, что Польша готовит ввести визовые ограничения для граждан РФ.
"Польша также присоединяется к решению Финляндии, Эстонии, Латвии и Дании в их попытке ввести общеевропейский запрет на выдачу туристических виз для россиян. Визовый бан наступает на Россию. Желаемый ими ссср уже близко", – написал Ермак в telegram.
- С 11 августа Эстония прекратила впускать граждан РФ по своим шенгенским визам – но есть исключения.
- 13 августа в МИДе Дании заявили, что готовы обсуждать визовые ограничения для россиян в ЕС.
- 14 августа Президент Латвии выступил за аннулирование виз тем, кто поддерживает агрессию России.
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