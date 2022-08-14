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Польша разрабатывает механизм по ограничению выдачи виз гражданам России

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2022, 15:39
Польша разрабатывает механизм по ограничению выдачи виз гражданам России - Фото
Фото: depositphotos.com

Польша работает над концепцией по ограничению или приостановке выдачи виз гражданам России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик в интервью польскому агентству прессы (РАР).  

Польша может представить уже готовую концепцию на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Праге, которая состоится в конце августа, уточнил заместитель министра. 

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По его словам, Польша выступает за продление санкций против России, особенно в отношении приостановки действия соглашения об упрощении визового режима для граждан РФ. 

Вавжик уточнил, что не все страны Евросоюза поддерживают идею визовых ограничений для россиян. 

"Против этого выступают крупные страны-члены Евросоюза, в частности Германия, Франция и Нидерланды. В связи с тем, что трудно будет преодолеть сопротивление этих стран в вопросе приостановки действия упрощенного визового режима для граждан РФ, Польша работает над своим решением", – подтвердил замминистра.  

Он добавил, что в последние недели Польша ведет консультации со странами Балтии, Чехией и Словакией по согласованию механизма ограничения выдачи виз. 

"Мы можем ожидать решения по этому вопросу в ближайшие недели" – сказал Вавжик. 

Глава Офиса президента Андрей Ермак также подтвердил, что Польша готовит ввести визовые ограничения для граждан РФ. 

"Польша также присоединяется к решению Финляндии, Эстонии, Латвии и Дании в их попытке ввести общеевропейский запрет на выдачу туристических виз для россиян. Визовый бан наступает на Россию. Желаемый ими ссср уже близко", – написал Ермак в telegram.

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Роман Брыль
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